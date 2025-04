So stolz: Glenn Close möchte die "beste Großmutter" werden

Schauspielerin Glenn Close (78) ist Großmutter geworden. Ihre Tochter Annie Starke hat kürzlich zusammen mit Ehemann Marc Albu einen kleinen Sohn bekommen, und die Schauspielerin könnte nicht stolzer auf ihre Familie sein. Bei einer Veranstaltung sprach sie über diesen besonderen Lebensabschnitt und verriet gegenüber Closer: "Ich will ihnen einfach nur beistehen und sie lieben. Ich möchte die beste Großmutter sein, die ich sein kann." Besonders berührt habe sie, wie Annie als frischgebackene Mutter ihr Kind anschaue – eine Erfahrung, die Glenn als "so bewegend" beschrieb.

Für Glenn sei dieser Lebensabschnitt eine bedeutende Veränderung und habe ihr viele neue Einsichten gegeben. "Man merkt plötzlich, was im Leben wirklich wichtig ist", erklärte sie. Besonders ihre Beziehung zu ihrer Tochter hat in den Jahren einen intensiven Stellenwert eingenommen. "Annie ist meine größte Leistung, und ich habe großen Respekt vor ihr", sagte Glenn voller Stolz. Während Glenn ihr Familienglück als Großmutter genießt, bleibt sie auch beruflich aktiv: Sie wird bald in Ryan Murphys (59) neuer Serie "All's Fair" an der Seite von Kim Kardashian (44) zu sehen sein, was für sie eine aufregende Erfahrung war.

Die frischgebackene Oma ist bekannt dafür, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen sehr zu schätzen – insbesondere zu den Frauen, mit denen sie arbeitet. So entdeckte sie zum Beispiel beim Dreh mit der Tochter von Kris Jenner (69) nicht nur neue Seiten an sich selbst, sondern auch an ihrer Co-Darstellerin: "Kim ist eine beeindruckende Frau mit unendlichem Potenzial", schwärmte Glenn über die Unternehmerin, die auch Mutter, angehende Juristin und gefeierte Geschäftsfrau ist.

Getty Images Schauspielerin Glenn Close

Getty Images Kim Kardashian, Februar 2025

