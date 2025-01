Knossi fordert Influencern für Show "Deep Down" alles ab

Gegen "Deep Down" ist 7 vs. Wild gar nichts – denn das neue Format von Jens "Knossi" Knossalla (38) und Sascha Huber (32) spielt mit den größten Ängsten seiner Teilnehmer. Gemeinsam stellten die beiden Influencer das neue Format auf die Beine. Worum es geht? Das ist noch nicht ganz klar. Aber einige der Teilnehmer, wie Streamer Ronny Berger und auch die beiden Erfinder selbst, gaben bereits Hinweise in ihren letzten Twitch-Streams, bevor es losgeht. Die Fans vermuten, dass die Webstars in einen isolierten, dunklen Bunker gesperrt werden, wo sie dann mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert werden. Einen entscheidenden Hinweis gab Knossi selbst, der in seiner Instagram-Story Bilder von unterirdischen Katakomben postete. Neben dem Streamer, Sascha und Ronny sind auch YouTuber Lewinray, Influencer Willi Whey (30) und Twitch-Star Fibii dabei.

Für die kommenden fünf Tage haben die Kandidaten sich bereits bei ihren Communitys abgemeldet. Wie hart "Deep Down" werden wird, teaserte Knossi in seiner Story: "Ich habe Todesangst. Ich kann euch sagen, ich habe noch nie so viel Angst gehabt." Lewinray bestätigt in seiner Story ebenfalls, dass die Show etwas mit Überwindung und Angst zu tun habe. Ronny erklärte seinem Publikum in einem Stream, dass es den Teilnehmern erlaubt sei, einen Gegenstand für unter zehn Euro mit in die Show zu nehmen – Elektronik ausgeschlossen. Ronny habe sich deshalb für Knete entschieden. Das sei etwas, mit dem man sich gut die Zeit vertreiben könne. Mehr Infos bekamen die Fans bisher nicht. Zu sehen gibt es "Deep Down" dann vermutlich im April auf Joyn und YouTube.

Mit Extremsituationen haben zumindest die meisten der Beteiligten schon ihre Erfahrungen gemacht. Sowohl Knossi als auch Sascha stellten sich bereits der Challenge "7 vs. Wild" und der 38-Jährige hat gerade erst die Dreharbeiten seiner eigenen Survivalshow "Mission Unkown" hinter sich. Fibii nahm an der zweiten Staffel des YouTube-Formats "Man Hunt" teil, bei dem die Teilnehmer für mehrere Tage in Bangkok auf der Flucht vor einem professionellen Fängerteam waren. Ronny ist zudem bekannt dafür, sich in seinen Streams und YouTube-Videos neuen Selbstversuchen zu stellen. Beispielsweise versuchte er sich sechs Tage lang, ohne Geld auf der Straße durchzuschlagen.

Instagram / williwhey Willi Whey, TikToker

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

