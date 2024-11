Für Show: Knossi hat die Atlantik-Überquerung überstanden

Twitch-Streamer Knossi (38) hat sich wieder einmal einem aufregenden Abenteuer gestellt: Gemeinsam mit anderen YouTubern und Influencern wagte er sich auf den Atlantik. Im Rahmen der neuen Survival-Show "Mission Unknown" unternahmen zwei Teams à fünf Teilnehmer eine gefährliche Überfahrt auf einem Segelboot. Vor wenigen Stunden meldete sich Jens Knossalla, wie Knossi mit bürgerlichem Namen heißt, mit einem Video auf Instagram zu Wort und freute sich über das erfolgreich absolvierte Projekt. "We did it, wir haben es! Danke an alle, die mitgefiebert haben", ließ er seine Fans wissen.

"Mission Unknown" ist Knossis neues Abenteuerformat, in dem er sich zusammen mit anderen bekannten Persönlichkeiten extremen Herausforderungen stellt. Ohne Möglichkeit zum Abbruch und ohne echte Sicherheitskette war diese Mission besonders riskant. In dem Video, das er mit seinen Fans teilte, sagte der wieder einmal sehr entschlackte Knossi: "Freut euch auf 'Mission Unknown: Atlantik'. Crazy! Höhen, Tiefen, Sturm, alles. Wir haben euch lieb, das ist das erste Lebenszeichen. Euer Knossi. Tschau." Im Frühjahr 2025 soll die Atlantik-Überquerung der zwei Teams zu sehen sein.

Bereits in den letzten zwei Jahren überraschte Jens Knossalla viele seiner Kritiker, als er an den Staffeln zwei und drei von Fritz Meineckes (35) Survival-Show 7 vs. Wild teilnahm. Dort bewies der Entertainer, dass er nicht nur vor der Kamera, sondern auch in der Wildnis großes Durchhaltevermögen besitzt. Sowohl in Panama als auch in Kanada hielt er bis zum Ende durch und zeigte, dass in ihm mehr steckt, als viele ihm zugetraut hatten. Mit "Mission Unknown" setzt Knossi, der aktuell das stolze Werbegesicht einer bekannten Fast-Food-Kette ist, seine Leidenschaft für Abenteuer fort und geht dabei erneut an seine Grenzen.

Getty Images Knossi, Streamer

Instagram / 7vswild Sascha Huber und Knossi bei "7 vs. Wild"

