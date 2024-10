Mauricio Umansky beantragt Vormundschaft für seinen Vater

Mauricio Umansky (54), Immobilienmogul und bekannt aus der Reality-TV-Show The Real Housewives of Beverly Hills, hat bereits im August gemeinsam mit seiner Schwester Sharon Umansky Benton die Vormundschaft für seinen 81-jährigen Vater Eduardo beantragt – das berichtet unter anderem People. In den eingereichten Gerichtsdokumenten behauptet Mauricio, dass sein Vater nicht mehr in der Lage sei, für sich selbst zu sorgen. Zudem erhebt er schwere Vorwürfe gegen die langjährige Freundin seines Vaters, indem er ihr vorwirft, Eduardo verbal und emotional zu missbrauchen sowie finanziell auszunutzen: "Sie hat begonnen, ihn zu isolieren, und versucht, ihn zu heiraten, obwohl sie seit zwanzig Jahren zusammen sind und nie beschlossen haben, dass sie heiraten wollen."

In dem Antrag ist ein Vorfall beschrieben, bei dem Mauricio und seine Schwester ihren Vater zum Mittagessen ausgeführten, ohne seiner Freundin Bescheid zu sagen, woraufhin sie angeblich "wütend" wurde und ihren Vater später "verbal und emotional misshandelte". Hinzu kommen hohe Geldsummen, die die Frau in den vergangenen 18 Monaten von Eduardo erhalten hatte – ohne ersichtlichen Grund. "Während dieser Zeit hat er seiner Freundin Schecks im Wert von mehr als 235.000 Euro ausgestellt, ohne einen anderen Grund als den, dass sie es wollte", heißt es in den Dokumenten. Weitere 90.000 Euro an Ausgaben seien unerklärt geblieben.

Nicht nur die rechtlichen Auseinandersetzungen prägen derzeit Mauricios Leben: Der Gründer eines Immobilienunternehmens war 27 Jahre mit Kyle Richards (55) verheiratet. Nachdem die beiden sich im Juli 2023 getrennt hatten, wurde er in Griechenland mit der Schauspielerin Nikita Kahn gesehen. Obwohl das Ex-Paar nach der Trennung weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, hatte Kyle an den Liebes-News ihres Ex wohl ziemlich zu knabbern. "Ich glaube, es war ganz schön hart für sie, als sie davon erfahren hat", verriet Kyles Schwester Kathy Hilton (65) gegenüber Page Six.

Instagram / eduardoumansky Mauricio Umanskys Vater Eduardo und dessen Partnerin

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

