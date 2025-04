Mit Flocke & Sandra: Neue Realityshow "Match My Ex" startet

In der Welt des Reality-TVs weht frischer Wind: Der Streaminganbieter Joyn bringt ein neues Format an den Start. An der Datingshow "Match My Ex" nehmen Realitystars teil, die ihren prominenten Ex gerne weitervermitteln wollen. Zu den Kandidaten gehören Sandra Sicora (32) und Kevin Platzer (26) alias Flocke sowie Lukas Baltruschat (30) und Jennifer Iglesias (26). Auch ihre Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegen Tara Tabitha (32) und Kaan Aktas sind dabei. Den Cast komplettieren "Match in Paradise"-Teilnehmer Zoe Saip (25) und ihr Ex Barna sowie die Germany Shore-Bekanntheiten Belly und Jermaine.

In der Show beziehen die Ex-Partner eine Luxus-Villa auf der sonnigen Insel Kreta. Dort soll ordentlich geflirtet werden – das letzte Wort haben jedoch stets die Verflossenen. Diese entscheiden, wer mit wem ein "Match" bildet. Zudem müssen sich die Stars in actionreichen Partner-Challenges beweisen. Los geht es mit der neuen Datingshow schon am 1. Mai, also in wenigen Wochen.

Die Fans sind schon ganz heiß auf das neue Format – das zeigt sich in der Kommentarspalte des Joyn-Accounts auf Instagram. "Sandra und Flocke in solch einem Format, das wird definitiv sehr spannend", freut sich ein User. Anderen fällt jedoch auf, dass die meisten Ex-Paare sich nur in anderen Shows und nie im Privaten gedatet haben. "Ex? Das klingt alles maximal nach 'Match my flüchtige Kennenlernphase'", findet der Nutzer.

RTL Sandra Sicora und Flocke bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Influencerin

