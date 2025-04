Wollte Lukas Baltruschat bei "Match My Ex" nur "Spaß" haben?

Erst gestern wurde bekannt, dass Lukas Baltruschat (30) Teil der neuen Realityshow "Match My Ex" sein wird. Der Podcast "Blitzlichtgewitter" hat nun ein Interview veröffentlicht, das im vergangenen Dezember geführt wurde – vermutlich kurz nach den Dreharbeiten zu dieser Show. Dass Lukas vor der Kamera seine wahre Liebe gefunden hat, kann anhand dieses Gesprächs wohl ausgeschlossen werden. Der einstige Bachelor-Kandidat betonte nämlich: "Ich glaube, ich brauche ein bisschen Abstand zu Frauen, zumindest bei ernsthaften Dates. Es geht mir auf jeden Fall um den Sex, ich will niemanden kennenlernen, da bin ich raus."

Zu diesem Zeitpunkt sei Lukas also "nur auf Spaß" aus gewesen. Die TV-Bekanntheit gab auch offen zu, mit vielen Frauen in Kontakt zu stehen, um genau den zu bekommen: "Ja, ich schreibe mit vielen Frauen, aber es ist immer sehr, sehr direkt, es geht nur um eine Sache und alles andere ist uninteressant." Lukas stellte klar: Keine Frau sollte sich die Hoffnung machen, ihn in dieser Hinsicht ändern zu können. Er betonte mehrmals, dass er zu diesem Zeitpunkt nur Spaß wolle – sonst nichts. "Na ja, ich mag es, Spaß zu haben, immer. Mit den Mädels, mit denen ich gut auskomme, habe ich gerne Spaß, aber ich denke, es ist wichtig und ich habe gemerkt, dass ich innerhalb eines Jahres in zwei Beziehungen war. Und das ist eigentlich nicht die Art, wie ich damit umgehe."

Ob er bei "Match My Ex" dem ernsthaften Dating überhaupt eine Chance gegeben hat oder auch dort nur auf der Suche nach Spaß gewesen ist, verrät er nicht. Schon ab dem 1. Mai können Fans des Reality-TVs genau das aber selbst herausfinden: Joyn präsentiert die neue Datingshow und schickt dafür mehrere prominente Ex-Paare in eine luxuriöse Villa auf Kreta. Dort soll ordentlich geflirtet werden – das letzte Wort haben jedoch stets die Verflossenen. Diese entscheiden, wer mit wem ein "Match" bildet. Zudem müssen sich die Stars in actionreichen Partner-Challenges beweisen.

Anzeige Anzeige

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn/René Lohse Die "Match My Ex"-Kandidaten

Anzeige Anzeige