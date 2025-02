Darum kommt Lukas Baltruschat bei der Damenwelt so gut an

Lukas Baltruschat (30) ist seit 2022 ein überaus bekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV. Sein Debüt gab Lukas in der Kuppelshow Die Bachelorette. Zudem mischte er bei "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" oder auch Prominent getrennt mit. Die Ladys sind dabei durchaus angetan von dem gebürtigen Hamburger – doch wie genau wickelt er die Damen um den Finger? Im Gespräch mit Promiflash äußert er bei den Reality Awards seine Einschätzung dazu: "Ich glaube tatsächlich einfach, dass es meine humorvolle und offene Art ist."

Vor allem bei Are You The One – Reality Stars in Love ging es ziemlich heiß her mit den Mädels. Lukas erklärt, dass beim Kennenlernen in der Show nicht nur das Äußere entscheidend war, sondern auch die Chemie zwischen den Menschen: "Ich habe auch von vielen gehört, dass ich bei manchen auch gar nicht das Beuteschema mal rein vom Optischen bin, aber einfach durch die Art und Weise, wie ich war, das einfach gefunkt hat."

Der Personal Trainer gibt in diesem Kontext jedoch ehrlich zu, dass nicht nur Aussehen und Charakter eine Rolle in einer Partnerschaft spielen. Natürlich dürfen bei dem 30-Jährigen auch die heißen Momente zu zweit nicht zu kurz kommen. "Sex ist schon wichtig. Also sehr wichtig. Ich habe gerne Sex, aber das ist nicht ausschlaggebend. Es gehören viele Faktoren dazu. Aber das ist einer der Punkte, der auf jeden Fall dabei sein muss", plauderte er im Interview mit Promiflash aus.

RTL Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

Die Bachelorette, RTL Lukas und Sharon bei ihrem "Die Bachelorette"-Einzeldate

