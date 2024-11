Hintergangen: Lukas Baltruschat war Jennifer nicht treu

Nach Are You The One – Reality Stars in Love hatte Lukas Baltruschat (30) noch den Eindruck vermittelt, dass er weiter um das Herz von Jennifer Iglesias (26) kämpfen würde. Seitdem ist viel passiert – unter anderem hat Jenni von Sachen erfahren, die der ehemalige Bachelorette-Kandidat vor ihr geheim halten wollte. In einem YouTube-Interview mit "trashkurs – der Reality-TV-Poscast" packt die Beauty über ihre Ex-Flamme aus. Anstatt ihr wirklich zu beweisen, dass er sich geändert habe und es ernst mit ihr meinte, fuhr Lukas mehrgleisig und hätte neben Jennifer nicht nur noch eine, sondern gleich mehrere Frauen am Start gehabt.

Beim großen Wiedersehen nach der gemeinsamen Show ließ Mitkandidatin Laura Maria Lettgen die erste Bombe platzen und steckte Jenni eine pikante Information: Zwar hatte Lukas Jennifer erzählt, dass er vor der Show eine Frau kennengelernt habe. Jedoch behauptete er, sie nur noch einmal zu treffen, um die Sache mit ihr zu beenden. Die besagte Verabredung verlief aber wohl anders als geplant – der 30-Jährige soll dort mit seiner Verflossenen in die Kiste gesprungen sein. "Es gibt Sprachnachrichten, ich bin eingeweiht und ich weiß auch, wer das ist", erklärt Jenni. Schon davor hatte die Love Island-Bekanntheit von Fremden eindeutige Chat-Verläufe und Videos zugeschickt bekommen. "Ich habe TikToks gesehen, auf denen er heimlich feiern war. [...] Nachrichten von einer Dame, die gesagt hat, sie hätte genau an dem Tag mit ihm im Auto gevögelt", zählt sie auf und fügt hinzu: "[Am Karneval der Kulturen], das war direkt nach AYTO, hat er mit einer Dame rumgemacht, die ist die beste Freundin von einer, die bei uns im Cast war."

Nach der Wiedersehens-Show zog Jennifer endgültig den Schlussstrich. Heute gehe es ihr mit ihrer Entscheidung sehr gut. "Ich bin komplett happy. [...] Ich fühle mich wieder frei. Ich habe daraus gelernt, das ist nicht normal", erzählt sie strahlend. Ihre Wunden scheinen geheilt zu sein, doch als sie das Liebes-Aus ihren Fans auf Instagram verkündete, saß der Schmerz noch tief. "Innerlich bin ich manchmal immer noch enttäuscht und angewidert, dass ich mich auf so jemanden eingelassen habe […] Es ist erschreckend, wie skrupellos manche Menschen sind", berichtete Jenni emotional.

RTL Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Instagram / jennifer1glesias Jennifer Iglesias, Reality-TV-Darstellerin

