"50 Verrückte": So war "The 50"-Dreh für Lukas Baltruschat

Lukas Baltruschat (30) plaudert aus dem Nähkästchen. Der Realitystar hat im vergangenen Jahr am Dreh der zweiten Staffel der Gameshow The 50 teilgenommen, die in diesem Jahr ausgestrahlt wird. Und die Zeit am Set war offenbar nicht ganz ohne, wie der ehemalige Bachelorette-Boy nun beim Mates Date im Interview mit Promiflash ausplaudert. "Also 'The 50' wird auf jeden Fall krass. Es gibt da einen Moment, der ist mir richtig im Kopf geblieben und der ist kinoreif. Deswegen, also 'The 50' wird auf jeden Fall, ohne dass ich zu viel vorwegnehmen will, eine krasse zweite Staffel werden", teasert Lukas an. Zunächst habe er allerdings seine Bedenken gehabt: "Ich habe tatsächlich anfangs gedacht, dass 'The 50' für mich ein bisschen schwierig werden könnte, weil es so viele Leute sind, aber es hat sich super verteilt. Also, 50 Verrückte in einem Haus und ich bin auch noch mit dabei... Ich bin wirklich positiv da rausgegangen und habe mich sehr darüber gefreut."

Auf das Thema Liebe angesprochen, zeigt sich der Muskelmann allerdings eher zurückhaltend. "Tatsächlich ist mein Liebesleben aktuell geheim, aufgrund von Umständen, die ich nicht nennen darf. Da darf ich noch nicht viel sagen", deutet er lediglich an. Lukas könnte also offenbar in einer TV-Show, die in Zukunft noch ausgestrahlt wird, die große Liebe gefunden haben. Als Promiflash noch mal genauer nachhakt, ob es sich bei der Sendung um 'The 50' handelt, bleibt Lukas vielsagend wortkarg: "Du, was da noch passiert und kommt, das kann ich leider nicht sagen."

Lukas' Andeutung, dass er womöglich derzeit eine Romanze oder gar eine Beziehung am Laufen hat, mag für viele Fans überraschend kommen. Zuletzt bandelte der Datingshow-Teilnehmer nämlich mit Jennifer Iglesias (26) bei Are You The One – Reality Stars in Love an – die Liebelei zerbrach allerdings kurz nach der Show. Im Dezember traf Promiflash den Womanizer am Rande der Reality Awards. Dort betonte er, dass er sich derzeit keine langfristige Partnerschaft vorstellen könne: "Für mich ist das Thema Beziehung erst mal komplett uninteressant."

Anzeige Anzeige

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Lukas Baltruschat, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige