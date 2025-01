20 Jahre nach Willi Herren: Alessia zieht ins Dschungelcamp

Alessia Herren (22) hat sich einen großen Wunsch erfüllt und zieht ins Dschungelcamp 2025! Sie sorgt allerdings nicht nur durch ihre Teilnahme an der 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" für Aufsehen, sondern auch durch die emotionale Verbindung zu ihrem verstorbenen Vater Willi Herren (✝45). 20 Jahre nach dessen Camp-Aufenthalt tritt Alessia nun in seine Fußstapfen – ein Moment, der für sie von großer Bedeutung ist. "Ich trete in die Fußstapfen meines Vaters. Darauf bin ich sehr stolz!", erklärte die junge Mutter gegenüber RTL. Während Alessia sich den Herausforderungen im australischen Dschungel stellt, bleibt ihre Tochter Anisa-Amalia in Köln, wo Alessias Mutter Mirella Fazzi die Betreuung übernimmt. Ihr Mann Can wird sie während ihrer Reise eng unterstützen.

Seit einigen Jahren ist Alessia aus der deutschen Reality-TV-Landschaft kaum wegzudenken. Zuletzt machte sie 2024 durch ihren Auftritt in Das Sommerhaus der Stars von sich reden. Ihre Teilnahme am Dschungelcamp sieht sie jetzt als nächsten großen Schritt in ihrer Karriere, der für sie auch eine emotionale Dimension hat: "Es ist ein sehr schönes Gefühl, zu wissen, dass mein Vater vor 20 Jahren im Dschungel war, genau da, wo ich jetzt bin." Trotz der tragischen Umstände seines Todes im Jahr 2021 und der Bürde, in der Öffentlichkeit zu stehen, lässt sich Alessia nicht beirren. Sie betont, dass ihr die Meinung anderer wenig ausmacht: "Mir macht es nichts aus, wenn mich jemand nicht mag. Ich bin noch jung, und Fehler gehören dazu."

Alessias Beziehung zu ihrem Vater war von Beginn an eng, und er beeinflusste sie maßgeblich in ihrer Entscheidung, eine Karriere im Showbusiness zu verfolgen. Willi Herren, der als Ballermann-Sänger und TV-Darsteller bekannt war, zeigte seiner Tochter früh die Höhen und Tiefen, die das Rampenlicht mit sich bringt. Alessia, die im Januar 2025 ihren 23. Geburtstag feiert, hat es geschafft, sich trotz ihres jungen Alters als eigenständige Persönlichkeit in der Branche zu etablieren. Dabei betont sie immer wieder, wie wichtig ihr ihre Familie ist – ein Wert, den auch ihr Vater sehr schätzte. Mit ihrer Dschungel-Abenteuerreise lässt sie nicht nur seinen Geist hochleben, sondern zeigt auch, dass sie bereit ist, ihre eigenen Spuren zu hinterlassen.

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / alessiamillane Willi und Alessia Herren

