Tom und Bill Kaulitz schießen gegen Dschungelcamp-Cast 2025

Auch in diesem Jahr wollen wieder zahlreiche deutsche Stars und Sternchen im australischen Dschungel unter Beweis stellen, was in ihnen steckt. Während sich ein Großteil der Dschungelcamp-Fans über den diesjährigen Cast freut, sind zwei absolut gar nicht begeistert: Bill (35) und Tom Kaulitz (35) sind "ganz unzufrieden", wie sie in der neusten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills" erklären. "Worüber ich gar nicht dankbar bin, sind die Dschungelcamp-Kandidaten. Also, was RTL da wieder für ein schlechtes Casting gemacht hat...", meint der Tokio Hotel-Sänger erzürnt.

Nachdem die zwei beim Aufzählen der Kandidaten festgestellt haben, dass ihnen der Großteil der Dschungelcamper nicht bekannt ist, sind sie der Meinung, dass auch die Kandidaten, die sie kennen, wohl eher "langweilig" sein werden – so beispielsweise Lilly Becker (48). "Da erwartet man sich viel und es wird nichts passieren", sind sich die Zwillinge einig. "Ganz schwaches Casting", betont Tom noch einmal. In der Vergangenheit sei der Cast auf jeden Fall besser gewesen. "Früher war es so, dass da Leute reingingen, wo man sich gefreut hat, weil man die nicht leiden konnte", erklärt er amüsiert. Um im folgenden Jahr wieder mit einer vermeintlich besseren Dschungelcamp-Besetzung punkten zu können, bieten Tom und Bill ihre Hilfe an. Sie würden die Teilnehmer für 2026 casten – und auch im Falle eines begrenzten Budgets "ein gutes Casting zusammenstellen" können.

Neben der Ex-Frau von Boris Becker (57) hausen ab dem 24. Januar unter anderem Anna-Carina Woitschack (32), Nina Bott (47), Timur Ülker (35), Jörg Dahlmann (66), Pierre Sanoussi-Bliss und Jürgen Hingsen (66) in Australien unter freiem Himmel. Auch zahlreiche Reality-TV-Bekanntheiten stellen sich der Herausforderung. Darunter Sam Dylan (33), Alessia Herren (23), Yeliz Koc (31), Maurice Dziwak (26) und Edith Stehfest, die 2025 in die Fußstapfen ihres Partners Eric (35) tritt, der im Sommer 2024 im Allstars-Dschungelcamp um die Krone gekämpft hatte.

Getty Images Lilly Becker, Model

RTL / Boris Breuer Die Dschungelcamp-Kandidaten 2025

