Fans erkennen Renée Zellweger auf Cover nicht mehr wieder

Bald schon hat das Warten ein Ende: In wenigen Wochen kommt endlich der vierte Teil der Bridget Jones-Filme ins Kino. Um den Fans jetzt schon einzuheizen, wirft sich Hauptdarstellerin Renée Zellweger (55) nun für die Vogue in Pose – und landet sogleich auf dem Cover! Auf Instagram teilt das Magazin nun das offizielle Foto für ihre Februar-Titelseite. Darauf steht Renée in einem eleganten braunen Mantel und mit zurück gegelten Haaren vor einer grauen Betonwand. Mit geschlossenen Augen lächelt sie zufrieden. Obwohl das Foto bei einigen Fans sehr gut ankommt, reagieren andere Anhänger der Schauspielerin eher mit Verwirrung. "Ich habe sie erst gar nicht erkannt! Sie sieht überhaupt nicht aus, wie sie selbst", meint ein User der Plattform in den Kommentaren.

Viele andere stimmen zu. Eine große Menge kommentiert immer wieder, dass Renée dem Supermodel Gigi Hadid (29) extrem ähnlich sieht. Die Laufstegschönheit ist mittlerweile für ihren blonden Bob bekannt, den die "New in Town"-Darstellerin auf dem Foto ebenfalls trägt. Viele Nutzer scheinen den Vergleich als Kompliment zu meinen, schieben in ihren Kommentaren hinterher, wie jung und frisch sie doch aussehe. Andere lassen an dem Bild jedoch nichts Gutes: "Neues Jahr, neues Gesicht?" oder auch "Wurde sie noch mehr operiert? Oder kann jemand das unbearbeitete Bild veröffentlichen?" sind nur einige der Kommentare. Tatsächlich bestehen schon lange Gerüchte, dass Renée per Schönheits-OP nachgeholfen hat, ihre Falten verschwinden zu lassen. Bisher hat die Schauspielerin das jedoch immer vehement dementiert.

Das Cover zieht aber nicht nur wegen des Fotos gerade die Aufmerksamkeit auf sich. Zu dem Shooting gehört nämlich auch ein Interview – und das wurde von keinem Geringeren gehalten als ihrem Co-Star Hugh Grant (64)! Die beiden Hollywood-Stars kennen sich schon lange, haben für den ersten Teil der "Bridget Jones"-Reihe im Jahr 2001 gemeinsam vor der Kamera gestanden. Auch im vierten Teil, der am Valentinstag dieses Jahres herauskommt, werden sie wieder zusammen zu sehen sein. Der "Notting Hill"-Star hatte bisher nur gute Worte für den neuen Film übrig. Gegenüber Extra schwärmte er sogar, dass das Drehbuch "das beste" der gesamten Reihe sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid bei der Victoria's-Secret-Fashionshow, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Renée Zellweger und Hugh Grant, 2004

Anzeige Anzeige

Anzeige