Nervenflattern vor Dschungelcamp-Abflug bei Edith Stehfest

Kickt bei Edith Stehfest die Nervosität? In wenigen Tagen geht es für die Ehefrau von Eric Stehfest (35) Richtung Australien ins Dschungelcamp. Vor ihrem Abflug muss die DJane aber offenbar noch einigen Erledigungen nachgehen. Auf Instagram meldet sich Edith mit einem ehrlichen Update bei ihren Fans und gibt zu: Die Emotionen sind mit ihr durchgegangen! Als sie dann auch noch zu spät zu einem Termin kommt, bricht sie in Tränen aus. "Ich habe mich bis vor einer Stunde im absoluten Error-Modus befunden. [...] Allerdings wurde ich dann so wütend und enttäuscht von mir selbst, dass ich zu spät komme, dass ich ganz dolle weinen musste", berichtet sie auf Instagram.

Kurz nach Ediths ehrlicher Story teilt sie einen weiteren Einblick in ihr Leben. Mit einem Sauerstoffschlauch in der Nase und einer Nadel im Arm sitzt die zweifache Mutter in einem Sessel, während sie Infusionen aus Aminosäuren und Vitaminen bekommt. "Das ist das perfekte Gleich-geht-es-in-den-Dschungel-Paket", kommentiert sie den Anblick. Ob der Termin bei ihrer Heilpraktikerin gefruchtet hat, wird sich wohl in den kommenden Wochen in Down Under zeigen.

Für Edith beginnt am 24. Januar nicht nur ein aufregendes Abenteuer im australischen Urwald, sondern auch eine Zeit, in der sie einige Wochen von ihren Kindern getrennt sein wird. Zwar sind ihre Sprösslinge mittlerweile alt genug, auch ohne Mama auszukommen, aber Sehnsucht wird Edith wohl dennoch haben. "Ich würde sagen, dass es – jetzt gerade – sich noch ganz schön in Ordnung anfühlt, aber ich war auch nie in meinem Leben so lange so weit weg von meinen Kindern. Und ich glaube schon, dass es immer mal einen Abend geben wird, wo ich sie dann doch sehr vermisse", verriet sie im Interview mit RTL.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Januar 2025

RTL / Boris Breuer Edith Stehfest, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

