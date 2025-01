Edith Stehfest im Dschungel: Langer Abschied von den Kindern

Edith Stehfest, die 29-jährige Ehefrau von Eric Stehfest (35) und Mutter von zwei Kindern, wagt sich in das wohl härteste Reality-TV-Format im deutschen Fernsehen: das Dschungelcamp 2025. Gemeinsam mit elf weiteren Prominenten bricht Edith nach Australien auf, um unter extremen Bedingungen ihr Bestes zu geben. Es ist das erste Mal, dass sie ohne ihren Partner an einer solchen Show teilnimmt, und die Herausforderung, so lange von ihren Kindern getrennt zu sein, macht dieses Abenteuer noch intensiver. "Mama ist mal – hoffentlich drei Wochen – im Wald", erklärte sie entschlossen vor ihrer Abreise.

Als zweifache Mutter ist Edith sich bewusst, dass die Trennung nicht leicht wird, doch sie fühlt sich vorbereitet: Ihre Kinder seien inzwischen alt genug, dass sie mit gutem Gewissen diesen Schritt machen könne. Skrupel habe sie keine, gibt sie im Interview mit RTL zu. Dennoch merkte sie an: "Ich würde sagen, dass es – jetzt gerade – sich noch ganz schön in Ordnung anfühlt, aber ich war auch nie in meinem Leben so lange so weit weg von meinen Kindern. Und ich glaube schon, dass es immer mal einen Abend geben wird, wo ich sie dann doch sehr vermisse." Die Sängerin und ehemalige Drogenabhängige hat bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich, und ihr Lebensweg zeigt, dass sie eine Kämpferin ist. Mit Skorpionen und Schlangen im Camp hat sie wenig Berührungsängste – Edith scheint jedes Abenteuer entschlossen anzugehen. Voller Tatendrang hofft sie, ihren Aufenthalt mit einer Dschungelkrone zu krönen.

Ediths turbulente Lebensgeschichte bietet Gesprächsstoff für viele Lagerfeuernächte. Ihre früheren Drogenprobleme und der Therapieprozess, den auch ihr Mann durchlief, sind Teil ihrer Biografie, die sie offen kommuniziert. Besonders in den vergangenen Jahren galt sie als starke Stimme für Aufklärung und Selbstliebe. Auf die Frage, welche Schlagzeile sie sich für die Zeit nach dem Dschungel wünschen würde, witzelte sie: "Edith Stehfest überholt ihren Ehemann und holt 13 Sterne." Ein bekanntes Ziel ihres Partners bei dessen eigener Teilnahme im Dschungel. Ganz gleich, ob Sieg oder Niederlage – Edith steht für Stärke, Veränderung und Abenteuerlust.

RTL / Boris Breuer Edith Stehfest, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten

