Schlechte Qualität: Isabel Gose gibt Olympia-Medaille zurück

Mehr als 100 Athletinnen und Athleten, die bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris eine Medaille gewonnen haben, geben diese nun zurück – darunter auch die Schwimmerin Isabel Gose (22), die in Paris Bronze gewann. Gegenüber der Nachrichtenredaktion von GMX erklärte die 22-Jährige: "Ich muss mit der Medaille leider vorsichtig sein, weil es qualitative Probleme mit den Bronzemedaillen gibt und diese ein bisschen abblättern." Grund der zahlreichen Rückgaben ist die schlechte Materialqualität der Auszeichnungen. Die staatliche Münzprägeanstalt Monnaie de Paris, die für die Herstellung der rund 5.000 Preise verantwortlich ist, bestätigte, dass es bereits wenige Monate nach den Olympischen Spielen erste Beschwerden gab. Besonders betroffen sind dabei die Bronzemedaillen, deren Materialmischung anfällig für Korrosion ist.

Laut dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wird in den nächsten drei Monaten der Austausch aller beschädigten Medaillen sichergestellt. Die neuen Exemplare sollen identisch graviert werden, um den originalen Auszeichnungen in nichts nachzustehen. Die Münzprägeanstalt untersucht derzeit die Ursachen der Materialprobleme. Offensichtlich spielt die Zusammensetzung der Bronzemedaillen eine Rolle: Kupfer, Zink und Zinn können bei Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit oxidieren und sichtbare Schäden hinterlassen. Bereits während der Spiele äußerte etwa der US-Skater Nyjah Huston seine Kritik. Er beschrieb in einer Instagram-Story, wie seine Medaille schnell Patina ansetzte, so als ob sie "1982 gewonnen" worden sei. Auch der französische Schwimmer Yohann Ndoye-Brouard, der in Paris Bronze gewann, postete Bilder seiner korrodierten Medaille bei X.

Für viele Athletinnen und Athleten sind die Medaillen nicht nur sportliche Trophäen, sondern auch persönliche Erinnerungsstücke. Isabel, die damit eine ihrer bisher größten Leistungen in ihrer Karriere krönte, sagte einmal in einem Interview, dass sie Medaillen für sich auch als Motivation sehe, um weitere Erfolge anzustreben. Die Schwimmerin, die durch ihre positiven und ehrgeizigen Auftritte bekannt ist, teilte nach Olympia stolz Fotos von ihrer Leistung in den sozialen Medien.

Getty Images Isabel Gose bei der Siegerehrung der Olympischen Spiele, Juli 2024

Instagram / isabel.gose Isabel Gose und Teamkollege Lukas Märtens präsentieren ihre Medaillen, 2024

