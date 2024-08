Große Ehre: Simone Biles nimmt Olympische Flagge entgegen

Bei den Olympischen Spielen war Simone Biles (27) einer der größten Stars des US-amerikanischen Teams. Vermutlich wurde ihr auch deshalb die Ehre zuteil, bei der Übergabe der Olympischen Flagge von Paris nach Los Angeles mitzuwirken. Traditionell wird am Ende von Olympia die Flagge an den nächsten Austragungsort weitergeben. Da dieser sich in den USA befindet, reiste die Bürgermeisterin von L.A. extra in die französische Hauptstadt. Wie unter anderem E! News berichtet, stand die Turnerin ihr stolz zur Seite und gemeinsam nahmen sie die olympische Flagge vom Vorsitzenden des Pariser Komitees entgegen: der Startschuss für Olympia 2028. Für Simone sicherlich ein krönender Abschluss eines erfolgreichen Turniers – immerhin konnte sie bereits ihre siebte Goldmedaille gewinnen.

Dass es für die nächsten Olympischen Sommerspiele in die Glitzermetropole L.A. geht, ließ bereits die Abschlussfeier dieses Jahres anklingen. Denn Hollywood erhielt Einzug in das Sportevent: Schauspieler Tom Cruise (62) glänzte mit einem waghalsigen Sprung vom Dach der Arena Stade de France. Eine Schalte nach Kalifornien gab dann bereits einen Vorgeschmack darauf, was Los Angeles 2028 zu bieten haben wird. Der zukünftige Gastgeber beendete seinen Teil der Abschlussfeier mit Performances der Kultband Red Hot Chili Peppers, Sängerin Billie Eilish (22) und des inoffiziellen Olympia-Maskottchens der USA, Snoop Dogg (52). In Paris traten derweil die französische Rockband Phoenix sowie über 200 Künstler, Akrobaten und Tänzer auf.

Für Simone hatten es die vergangenen Olympischen Spiele in sich. Der Wettbewerb in Tokio 2021 endete für die US-Amerikanerin in einem echten Drama. Ihre Teilnahme musste die 27-Jährige damals abbrechen. Da sie während des Geräteturnens gestürzt war, schien der Ausstieg zunächst verletzungsbedingt. Doch Simone bestätigte anschließend, sie habe mit psychischen Problemen zu kämpfen. In Paris konnte sie dann ein strahlendes Olympia-Comeback feiern. Neben zwei Goldmedaillen in der Kunstturndisziplin Sprung und im Einzelmehrkampf gewann sie auch die Silbermedaille im Bodenturnen sowie eine Goldmedaille im Team.

Simone Biles mit der Bürgermeisterin von L.A. bei der olympischen Flaggenübergabe

Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris 2024

