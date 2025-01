Selten: Jamie Foxx posiert mit Tochter auf Berliner Premiere

Am Dienstag feierte Jamie Foxx' (57) neuer Film "Back in Action" seine Premiere in Berlin. Für den roten Teppich hatte der Schauspieler eine ganz besondere Begleitung dabei: seine Tochter Anelise. Die 16-Jährige begleitet ihren Papa nur selten zu öffentlichen Events, was diesen Moment zu einem außergewöhnlichen macht. Und die beiden machten eine richtig gute Figur – Anelise stahl Jamie mit ihrem Look fast ein wenig die Show. Neben dem Hollywoodstar im schwarzen Anzug entschied sie sich für einen grau karierten Hosenanzug, den sie mit einer großen, runden Sonnenbrille und einem stylischen Afro kombinierte. Jamie war sichtlich stolz und präsentierte seine Tochter der Welt – ihr schien Papas Enthusiasmus aber fast ein wenig peinlich zu sein.

Zu Anelise hat Jamie eine besondere Beziehung. In seinem Live-Programm "Jamie Foxx: What Happened Was..." sprach der Oscar-Preisträger über ihren Einfluss nach seinem Schlaganfall im vergangenen Jahr. Der Teenager sei für ihn eine Art "spiritueller Defibrillator" gewesen. Ihr habe er nicht nur sein Leben an sich, sondern vor allem auch seinen Lebenswillen zu verdanken. Der entscheidende Moment war wohl, als Anelise sich mit einer Gitarre in sein Krankenhauszimmer schlich, als er noch nicht bei Bewusstsein war: "Sie sagten, als sie spielte, kamen meine Vitalzeichen zurück. Die Krankenschwestern auf der Station waren verblüfft. Sie fragten: 'Was haben Sie ihm gegeben?' [...] Wissen Sie, was ich herausgefunden habe? Dass Gott in dieser Gitarre war."

Anelise ist Jamies jüngste Tochter aus der Beziehung zu Kristin Grannis. Darüber hinaus ist er stolzer Vater seiner Tochter Corinne (30), die er zusammen mit seiner Ex-Partnerin Connie Kline hat. Corinne bescherte ihrem berühmten Vater im vergangenen Oktober einen besonders emotionalen Moment, denn sie heiratete ihren Partner Joe Hooten in einer romantischen Zeremonie. Nach dem dramatischen Zusammenbruch des 57-Jährigen schien er sich hier wieder ganz auf die schönen Dinge konzentrieren zu können. Er durfte Corinne zum Altar führen, und es kullerten sogar ein paar Tränen. "Es gab keine trockenen Augen, als wir den Gang entlanggingen", erzählte die glückliche Braut im Interview mit Vogue.

Getty Images Anelise und Jamie Foxx in Berlin im Januar 2025

Getty Images Corinne Fox und Jamie Foxx im Januar 2020

