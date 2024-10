Tränen sind geflossen: Jamie Foxx führte Tochter zum Altar

Corinne Foxx (30), die Tochter des berühmten Schauspielers Jamie Foxx (56), hat im September ihren langjährigen Partner Joe Hooten in einer emotionalen Zeremonie geheiratet. Besonders bewegend war, dass Jamie nach seinem schweren gesundheitlichen Rückschlag im vergangenen Jahr seine Tochter zum Altar führen konnte. Die Hochzeit fand im Garten von Jamies Anwesen in Thousand Oaks, Kalifornien, statt. "Es gab keine trockenen Augen, als wir den Gang entlanggingen", verriet Corinne in einem Interview mit der Vogue.

Die Feier hatte für die Familie eine besondere Bedeutung, da Jamie im April 2023 wegen einer medizinischen Komplikation ins Krankenhaus eingeliefert worden war und seine Genesung ungewiss schien. Während seiner Rehabilitation machte Joe Corinne einen überraschenden Heiratsantrag in Chicago, nachdem er seine ursprünglichen Pläne, ihr in Irland einen Antrag zu machen, geändert hatte. Er flog Corinnes Mutter Connie Kline aus Los Angeles ein und arrangierte, dass ihre Tanten sich versteckten, um Jamie per Videoanruf teilhaben zu lassen. "Er hatte sogar eine besondere Verlobungsparty in Jamies Zimmer in der Reha-Einrichtung geplant", erzählte Corinne weiter.

Corinne und Joe lernten sich 2018 während ihres Studiums an der University of Southern California kennen. Für den Gang zum Altar wählte Corinne eine Streicher-Version von "Georgia on My Mind" von Ray Charles (✝73), eine Hommage an ihren Vater, der 2005 einen Oscar für die Darstellung des legendären Musikers gewann. Jamie teilte nach der Verlobung seine Freude auf Instagram und schrieb: "Ihr seid ein perfektes Beispiel dafür, was es heißt, verliebt zu sein. Ich liebe euch beide von ganzem Herzen." Dass Jamie bei der Hochzeit dabei sein konnte, machte diesen Tag für alle noch bedeutsamer und emotionaler.

Getty Images Corinne und ihr Papa Jamie Foxx

Instagram / corinnefoxx Corinne Foxx und ihr Partner Joe im Oktober 2023

