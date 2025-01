Wendy Williams fühlt sich in angeordneter Betreuung gefangen

Wendy Williams (60), die seit 2023 unter Demenz und Sprachstörungen leidet, hat in einem ihrer inzwischen sehr selten gewordenen Interviews alarmierende Aussagen über ihre momentane Lebenssituation gemacht. Die ehemalige Talkshow-Moderatorin schilderte unter Tränen, dass sie sich mit ihrer gerichtlich angeordneten Betreuung in einer New Yorker Einrichtung sehr unwohl fühle. "Ich bin nicht kognitiv beeinträchtigt, wie die anderen hier. Es fühlt sich an wie ein Gefängnis", verriet sie gegenüber The Breakfast Club. Auch ihre Nichte Alex Finnie, die sie während des Interviews emotional unterstützte, bezeichnete die Einrichtung als "Luxusgefängnis". Besonders belastend sei für Wendy, dass sie ihre Familie kaum sehen dürfe und daher vermutlich auch den 94. Geburtstag ihres Vaters verpassen werde.

Im Gespräch beschrieb Wendy, dass ihr Alltag schon lange von Isolation geprägt sei: "Seit drei Jahren bin ich in diesem System gefangen." Sie verbringe ihre Tage allein in ihrem Zimmer, schaue Fernsehen und könne nur eingeschränkt mit Außenstehenden kommunizieren. Die Moderatorin kritisierte zudem die fragwürdige Medikamentenvergabe in der Einrichtung. Ihrer Aussage zufolge müsse sie zahlreiche Tabletten einnehmen, ohne zu wissen, wofür diese eigentlich gedacht seien. Alex forderte die Fans auf, Wendys Situation öffentlich zu machen, etwa durch die Nutzung von Hashtags wie #FreeWendy. Die Familie hofft auf eine Verbesserung der Umstände und darauf, dass die 60-Jährige bald ihre Freiheiten zurückerhält.

Bekannt wurde Wendy durch ihre langjährige Talkshow "The Wendy Williams Show", die sie von 2008 bis 2022 moderierte. Ihr offener und direkter Moderationsstil machte sie zu einer der bekanntesten TV-Persönlichkeiten der USA. Privat musste sie in den letzten Jahren jedoch zahlreiche Rückschläge hinnehmen: Gesundheitliche Probleme wie eine Autoimmunerkrankung und Demenz erschweren ihr Leben. Hinzu kommen rechtliche Auseinandersetzungen um ihre Vormundschaft sowie Konflikte im Zusammenhang mit einer Dokumentation über ihr Leben. Trotz allem betont Wendy immer wieder, dass sie ihre positive Art beibehalten möchte. "Das ist mein Leben und ich kämpfe darum, es zurückzubekommen", erklärte sie im Interview, sichtlich um Worte ringend.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, TV-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Wendy Williams, 2018

Anzeige Anzeige