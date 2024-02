Wendy Williams' Ex-Beraterin vertraut ihrem Vormund nicht!

Sie vertraut der Vormundschaft nicht. Wendy Williams (59) sorgte dieser Tage für Bestürzung bei ihren Fans, als sie ihre Demenz- und Aphasiediagnosen öffentlich machte. Schon seit 2022 befindet sich die Talkmasterin aufgrund von psychischen Problemen in einer finanziellen Vormundschaft, sodass sie nicht selbst über ihr Geld verfügen kann. Eine Ex-Beraterin erhebt nun schwere Vorwürfe: Wird Wendy von ihrem Vormund vernachlässigt?

"Wie konnte sich ihr Gesundheitszustand so schnell verschlechtern, und warum darf ihr einziges Kind nicht an ihrer Seite sein?", fragt sich die Anwältin LaShawn Thomas. Auf Instagram teilt sie ein Video, in dem es der Moderatorin gut zu gehen scheint. Sie unterhält sich mit ihrem Sohn über ihre Fitnessroutine und macht Späße über ihre Muskeln. Die Juristin behauptet, dass der Clip kurz vor dem Beginn der Vormundschaft und Wendys vermeintlich unfreiwilligem Umzug in die Obhut ihres gesetzlichen Vertreters nach New York entstanden sei. Sie unterstellt den Betreuern der Autorin, ihr Wohlbefinden zu vernachlässigen.

Der Grund, weshalb LaShawn nicht mehr für die TV-Bekanntheit arbeite, sei das für die Vormundschaft zuständige Gericht gewesen, unterstellt die Anwältin in einem Kommentar zu ihrem Post: "Der Richter drohte damit, mir die Anwaltslizenz zu entziehen und löschte meine Kontaktinformationen aus Wendys Handy." Laut Page Six sollen sich die gesetzlichen Vertreter der Talkmasterin sowie Zuständige ihrer Bank bis jetzt nicht zu den Vorwürfen geäußert haben.

Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Wendy Williams, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de