Date mit "Make Love, Fake Love"-Emre geht massiv in die Hose

Das Dating bei Make Love, Fake Love ist schwerer als gedacht – zumindest für den Kandidaten Emre. Der 26-Jährige möchte gern das Herz von Single-Lady Karina Wagner (28) erobern, doch dabei tritt er in einige Fettnäpfchen. In einer ruhigen Minute auf dem Daybed gesteht der Duisburger, es störe ihn, dass Karina ihn für einen vergebenen Mann hält. Das einstige Bachelor-Girl erklärt, seine zurückhaltende Art sei der Auslöser. Daraufhin legt Emre einen Zahn zu. "Einen Kuss abholen würde ich trotzdem", druckst er vor sich hin. An Karinas Blick ist leicht zu erkennen, wie unangenehm ihr die Situation ist. "Ein bisschen mehr Feingefühl wäre schon gut", stellt sie später im Einzelinterview irritiert fest.

Die Reality-TV-Bekanntheit hat Mühe, die Knutsch-Ambitionen von Emre abzublocken. Schließlich stößt sein Mitstreiter Kevin dazu und will den beiden noch zwei Minuten geben, um das Gespräch abzuschließen – Karina bittet ihn aber darum, direkt zu bleiben. "Das war jetzt irgendwie ganz, ganz komisch, auch mit Emre dazusitzen, so total auf Krampf… Ich fand es einfach unangenehm", schildert sie und ist sich sicher: "Das war ein reines Ego-Ding."

Emre nimmt seinen Cringe-Moment mit Karina sportlich. "Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen", kommentiert er die Situation achselzuckend. Von Anfang an bildet der Zerspanungsmechaniker auf der Beliebtheitsskala von Karina eher das Schlusslicht: Am ersten Abend schaffte er es sogar als einziger Kandidat nicht, ein Einzelgespräch mit ihr zu ergattern. Zum Abschluss der Folge muss Emre schließlich die Villa verlassen.

"Make Love, Fake Love" – seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Realitystar

