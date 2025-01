Jamie Foxx ließ sich für neuen Film von Tochter inspirieren

Jamie Foxx' (57) Tochter Anelise war von großer Bedeutung für seinen neuen Film. In "Back in Action" verkörpert der Schauspieler einen CIA-Agenten, der zusammen mit seiner Kollegin, gespielt von Cameron Diaz (52), untertauchen muss und deshalb unter dem Deckmantel einer neuen Identität eine Familie gründet – bis das Ganze auffliegt. Im Film spielt also auch das Elternsein eine große Rolle. Und genau an dieser Stelle kam Anelise ins Spiel – und zwar als Inspirationsquelle: "Wir haben uns auch von ihrer Energie inspirieren lassen, um herauszufinden, wie die Kinder im heutigen Film dargestellt werden sollten. Diese Kinder haben so viel Zugang zu allem, zu ihren Emotionen, insbesondere in den Momenten, in denen wir im Film sind und unsere Kinder erleben. Das ist für mich das Beste an diesem Film", erklärte Jamie in einem Live-Interview mit Bild.

Der Hollywoodstar brachte seine Tochter auch mit zur Premiere in Berlin. Die 17-Jährige wurde sogar von ihrem Vater, der auf der Bühne saß, zum Aufstehen animiert. "Steh auf, Schatz! Lass sie dich sehen", rief er und ein wenig peinlich berührt grüßte Anelise die Zuschauer. Jamie hielt zudem nicht damit hinterm Berg, wie sehr er seine Tochter bewundere. Stolz erzählte er der Menge von Anelises Qualitäten: "Sie ist eine großartige Musikerin. Und eine kleine Tatsache: Sie veranstaltet die größte Halloween-Party in Südkalifornien. [...] Bei der letzten Halloween-Party gab es 30.000 Teilnehmer." Hier wird sehr deutlich, dass Jamie nicht nur stolz auf den Teenager ist, sondern sie auch bei allem, was sie tut, unterstützt.

Zu Anelise hat Jamie eine besondere Beziehung. Nachdem der Oscar-Preisträger vergangenes Jahr wegen eines Schlaganfalls kurzzeitig im Koma gelegen hatte, ist sie es gewesen, die ihn mehr oder weniger zurück ins Leben holte, indem sie ihm auf ihrer Gitarre vorspielte. "Sie sagten, als sie spielte, kamen meine Vitalzeichen zurück. Die Krankenschwestern auf der Station waren verblüfft. Sie fragten: 'Was haben Sie ihm gegeben?'", erzählte der 57-Jährige in seinem Netflix-Programm "Jamie Foxx: What Had Happened Was...". Sie sei sein "spiritueller Defibrillator" gewesen und habe ihm so praktisch das Leben gerettet.

Getty Images Jame Foxx und seine Tochter Anelise bei der "Back in Action"-Premiere in Berlin, Januar 2025

Netflix / Parrish Lewis Jamie Foxx in "What Had Happened Was..."

