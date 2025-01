Nach langer Pause: Pietro Lombardi veröffentlicht Album

Gute Neuigkeiten für die Fans von Pietro Lombardi (32): Der DSDS-Star veröffentlicht heute sein neues Album "Kapitel". In seinen neuen Songs singt der Musiker laut einer offiziellen Pressemeldung von "Liebe und Romantik, Heartbreak, Schmerz und Enttäuschung, aber auch Mut und Hoffnung". In dem Album präsentiere sich der dreifache Vater "so persönlich wie nie zuvor". Er selbst äußert sich wie folgt über sein neues Werk: "In erster Linie bedeutet es für mich, ein neues Kapitel zu beginnen, während ich mit anderen abschließe. Ich habe schon lange kein Album mehr veröffentlicht und möchte nun die verschiedenen Emotionsfacetten zeigen, die in mir stecken."

Auch im Netz spricht Pietro immer wieder sehr offen mit seinen Fans: Jüngst wollte ein Follower in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wissen, ob er und seine Frau bereits Erfahrungen bezüglich Fesselspielchen beim Sex haben. "Ey, ihr Perversen. Eigentlich kann ich keine Frage hier beantworten, ohne Skandal", verweigerte Pietro zunächst eine ehrliche Antwort und gab dann aber zu: "Kann schon gut sein. Aber nicht immer – muss ja besonders bleiben. Aber ja, wir haben Erfahrung damit."

Hinter Pietro und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) liegen turbulente Monate: Im August durften sie sich über die Geburt ihres zweiten Kindes, Söhnchen Amelio Elija, freuen. Anfang Oktober wirbelte ein Polizeieinsatz das traute Familienglück ganz schön durcheinander: Nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen den beiden folgte ein Polizeieinsatz, und der Sänger durfte sich seiner Familie für einige Tage nicht mehr nähern. Mittlerweile hat sich das Paar aber wieder zusammengerauft und versorgt seine Fans beinahe täglich mit glücklichem Familiencontent.

Getty Images Pietro Lombardi, Sänger

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im November 2023

