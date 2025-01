Prinz William lädt Aston-Villa-Fans in Pub auf ein Bier ein

Prinz William (42) hat am Donnerstag im britischen Birmingham für überraschte Gesichter gesorgt. Nach seinem Termin am College of Paramedics kehrte er in den Wetherspoons-Pub ein, wo er sich zu anderen Gästen gesellte. Wie Mirror berichtet, habe er im Vorhinein ein Treffen mit Aston-Villa-Fans organisiert. Den acht geladenen Gästen gab er eine Runde Bier aus und quatschte eine halbe Stunde mit ihnen – er selbst trank ein Pint Cider, wie auf Fotos des Onlinemagazins zu sehen ist. Sein Spitzname "One Pint Willy", auf Deutsch "Ein-Pint-Willy", den Schwager Mike Tindall (46) ihm einst scherzhaft gab, scheint hier bestens zu passen.

Steve Jones, einer der eingeladenen Fans, sprach gegenüber der Quelle in den höchsten Tönen von dem britischen Monarchen. "Er war fantastisch. Ich war ziemlich erstaunt, wie engagiert er sich für den Verein einsetzte und wie groß sein Interesse war. Er liebt den Verein wirklich mit Leidenschaft", erzählte er. Die Gruppe habe sich größtenteils über das Fußballteam unterhalten, doch William habe auch ein bisschen von seiner Familie erzählt, so Steve. "Sein Sohn George ist ein Aston-Villa-Fan. [...] Er war sehr interessiert und schien ein wirklich aufrichtiger Typ zu sein."

William hatte zuvor den Tag mit Einsatzkräften verbracht, die an der Konferenz am College in Birmingham teilnahmen. Dort sprach er über moderne Technologien wie den Einsatz von Drohnen, die im Notfall medizinische Geräte transportieren können, und ermutigte die Mitarbeitenden in ihrem oft stressigen Alltag. Ein Highlight war das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Kollegen Ed Griffiths, der wie William einst als Rettungspilot tätig war. Bei der Begrüßung scherzte William: "Das letzte Mal habe ich dich an einem Strand gesehen." In seiner Rede an die Versammlung betonte er, wie sehr ihn seine früheren Erfahrungen als Hubschrauberpilot geprägt haben, und versprach, sich weiterhin für die Belange der Notfallhelferinnen und -helfer einzusetzen.

Getty Images Prinz William, November 2024

Getty Images Prinz William und Ed Griffiths im Januar 2025

