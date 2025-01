Ausgeplaudert: Happy End beim "Golden Bachelor" für Franz?

Beim Golden Bachelor kämpfen aktuell noch sieben Ladys um die Gunst des Rosenkavaliers Franz Stärk (73). Für ihn und die Damen liegt das Liebesexperiment natürlich schon in der Vergangenheit, weshalb er etwas weiß, was allen Zuschauern bisher ein Mysterium ist: Hat der Senior tatsächlich eine Partnerin gefunden? Im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo bei "3 nach 9" plaudert Franz nun ganz nonchalant aus: Ja, er habe eine Auserwählte gefunden. Und die Dame spiele in seinem Leben wohl auch jetzt noch eine Rolle. Allerdings verrät der Niedersachse nicht, ob aus der Bekanntschaft mittlerweile eine echte Romanze geworden ist.

Der Weg zur finalen Kandidatin ist noch weit. Sich zwischen den anfänglichen 18 hoffnungsvollen Damen zu entscheiden, war für Franz nicht einfach. In der Interview-Show verrät er, dass er am Anfang ganz schön überfordert war. "Die kommen ja dann über den roten Teppich angelaufen, stellen sich vor. Es kommt zum Smalltalk. Und das 18 Mal so! Das ist sehr anstrengend und sehr herausfordernd. Ich habe zweieinhalb Stunden da gestanden", schildert er seine Erfahrung. Die Kandidatinnen herauszuschmeißen, war für ihn "gruselig" – immerhin waren es alles interessante Frauen.

Dank seiner Teilnahme in der Datingshow eröffnen sich für Franz gerade ganz andere Welten. In der Show hat er schon ab und zu sein musikalisches Talent unter Beweis gestellt – immerhin hat er früher mal in einer Band gespielt. Vor Kurzem dann der Knaller: Er hat seine eigene erste Single herausgebracht! "Die Goldenen Zeiten" heißt der Track und kommt bei vielen Fans der Rosenshow richtig gut an. Andere befürchten allerdings, dass Franz nur bei dem Bachelor-Ableger mitgemacht hat, um seine Musikkarriere zu starten – nicht, um die große Liebe zu finden.

Instagram / franzstaerk.official Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

