Ein Paar? Dana und Wilson verlassen "Germany Shore" zusammen

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Fans vermuten bereits seit einiger Zeit, dass Dana Feist und Wilson Coenen ein Paar sind. Während ihrer gemeinsamen Zeit bei Germany Shore konnten Zuschauer auch dabei zusehen, wie sich die Realitystars näherkamen – und nun stellte sich heraus, dass sie sogar zusammen aus der Party-WG auszogen. "Wir hatten eine kleine Lovestory und ich habe mich dazu entschieden, mit ihr die Villa zu verlassen. Mich hat nichts mehr hier gehalten", erklärte der einstige Are You The One?-Kandidat in einem Instagram-Video, während Dana schwärmte, die Entscheidung "superschön" zu finden: "Zeigt auch nur, was für ein Mann er ist – ein sehr, sehr toller Mann."

Ob Wilson aber tatsächlich so zufrieden mit diesem Schritt ist, lässt sich anzweifeln – er betonte nämlich außerdem: "Ich muss ehrlich sagen, es war eine schwierige Entscheidung. Ich wollte eigentlich nicht die Villa verlassen. Ich will auch theoretisch jetzt nicht die Villa verlassen, aber ich will halt mit ihr sein." Die 27-Jährige schien von seiner Aussage kurzzeitig verwirrt zu sein, gab sich aber mit dem, was er daraufhin sagte, zufrieden: "Ich habe mich reflektiert: 'Was will ich?' Ich will sie und ich weiß auch nicht, ob ich noch weiter Party machen wollen würde ohne sie. Seitdem sie hier ist, hat sich alles irgendwie verändert und gedreht", gestand der einstige Love Island VIP-Teilnehmer.

Eine Bestätigung ihrer Beziehung erfolgte bis dato noch von keinem der beiden. Wie durch die Instagram-Storys der beiden zu erkennen ist, verbringen sie aber weiterhin sehr viel Zeit miteinander – und befinden sich derzeit im gemeinsamen Skiurlaub. "Habe Dana mit einem Skitrip überrascht. Haben es letztens das erste Mal zusammen in einer Halle gemacht und es war echt cool", schrieb Wilson zu einem Schnappschuss, auf dem sie nebeneinander in voller Skimontur posieren.

Instagram / wilson.jr Wilson, ehemaliger "Are You The One?"-Kandidat

Instagram / wilson.jr Dana Feist und Wilson Coenen im Januar 2025

