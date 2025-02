Laura Maria Lettgen schießt gegen Dana und Wilsons Beziehung

Laura Maria Lettgen holt zum Rundumschlag aus. Die Reality-TV-Bekanntheit war 2024 gemeinsam mit Dana Feist Teil der Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel und hatte damals mehrfach betont, dass ihre Show-Kollegin ein falsches Spiel spiele. Dana soll während der Dreharbeiten in einer Beziehung mit Wilson Coenen gewesen sein, die einstige Soldatin hatte dies allerdings vehement abgestritten. Nun haben Dana und Wilson ihre Beziehung allerdings doch öffentlich gemacht – ein gefundenes Fressen für Laura. "Nennt mich einfach Wahrsagerin. Aber ehrlich gesagt – es war von Anfang an genauso abgesprochen und sie haben es einfach durchgezogen", wettert die Blondine auf Instagram.

Aber damit nicht genug! "Einmal mehr zeigt sich, wie 'real' diese ganzen Leute tatsächlich sind. Vier Monate im Voraus wusste ich schon, wie das Ganze enden wird. [...] Ich will gar nicht wissen, wie sehr die beiden mich jetzt hassen. Einfach nur fake, einfach nur eklig", schießt Laura weiter. Dennoch wünsche sie dem Paar alles Gute, kann sich im gleichen Satz aber einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. "Ihr habt allen euer wahres Gesicht gezeigt", so Laura.

Dana und Wilson haben in der Vergangenheit mehrfach die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Immer wieder haben sie gemeinsame Fotos und Videos geteilt, jedoch nie bestätigt, dass sie eine Beziehung führen – bis jetzt! "Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die nicht jeder sofort versteht. Unsere Geschichte ist eine davon", schrieb die Ex von Gigi Birofio (25) zu einem gemeinsamen Schnappschuss der Realitystars auf Instagram und machte ihre Liebe damit offiziell.

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist, Januar 2025

