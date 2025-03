Wilson und Dana Feist denken schon übers Zusammenziehen nach

Nach vielen Spekulationen gaben Dana Feist und Wilson Coenen vor wenigen Wochen bekannt, dass sie in einer Beziehung sind. Seitdem lassen sie ihre Fans im Netz regelmäßig an ihrer Beziehung teilhaben. In einem Q&A auf Instagram stellt sich der ehemalige Are You The One?-Kandidat nun den neugierigen Fragen seiner Fans. Einer von ihnen möchte wissen, ob die beiden schon in einer gemeinsamen Wohnung leben. "Also, wir wohnen noch nicht richtig zusammen, aber Dana ist die meiste Zeit bei mir und eventuell ziehen wir auch in Zukunft zusammen", verrät der Datingshow-Kandidat mit einem vielsagenden Grinsen. Zudem kommentiert Wilson die Story mit den Worten: "Dana muss im Sommer aus ihrer Wohnung raus, weshalb wir uns schon umgucken."

Nachdem bereits viele Fans über eine Romanze der beiden Reality-Bekanntheiten spekuliert hatten, machten sie ihre Liebe Anfang Februar mit einem süßen Instagram-Post öffentlich. Dort teilten die Turteltauben einen Schnappschuss, auf dem sie sich tief in die Augen schauen und dabei lächeln. Dazu schrieben sie: "Manchmal schreibt das Leben Geschichten, die nicht jeder sofort versteht. Unsere Geschichte ist eine davon."

Doch auch schon zuvor wurden die beiden regelmäßig beim Turteln erwischt und teilten auch gemeinsame Fotos aus dem Thailand-Urlaub, weshalb sich die Fans ohnehin schon lange sicher waren, dass die beiden ein Paar sind. Im Interview mit Promiflash beschrieb Wilson bereits im Januar Dana als seine Traumfrau: "Optisch: klein, braunhaarig, hübsch, attraktiv – Dana."

Instagram / missfeist Dana Feist und Wilson Coenen, 2025

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist, Januar 2025

