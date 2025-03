Dana Feist will in den nächsten drei Jahren Baby mit Wilson

Dana Feist und Wilson Coenen wollen sich nicht mehr verstecken. Nachdem monatelang Liebesgerüchte kursiert hatten, haben die beiden Reality-TV-Bekanntheiten vor Kurzem ihre Liebe öffentlich gemacht. Nun geht alles Schlag auf Schlag: Wie Dana auf Instagram preisgibt, hätten sie und ihr Liebster bereits jede Menge Pläne für die Zukunft. "Wenn alles weiterhin so schön zwischen uns bleibt, dann will ich auf jeden Fall in den nächsten drei Jahren schwanger werden", ist sich die Ex-Soldatin sicher.

Für die nähere Zukunft ist aber zunächst ein anderer Schritt geplant: Das frischgebackene Paar wünscht sich eine gemeinsame Bleibe. "Also, wir wohnen noch nicht richtig zusammen, aber Dana ist die meiste Zeit bei mir und eventuell ziehen wir auch in Zukunft zusammen", berichtete Wilson vor wenigen Tagen auf der sozialen Plattform. Da Dana im Sommer ihre aktuelle Wohnung verlassen müsse, seien die beiden aktuell bereits auf der Suche.

Dana und Wilsons Liebe sorgte in der Vergangenheit für jede Menge Kritik im Netz. Der Grund: Während sich die beiden kennenlernten, waren sie in diversen Datingshows zu sehen, darunter Are You The One – Reality Stars in Love und Love Island VIP. Böse Zungen unterstellten ihnen, in Wahrheit längst vergeben zu sein und dies zu verschleiern, um weiterhin an Formaten teilnehmen zu können. Zu den Vorwürfen bezog Dana kürzlich im Netz Stellung: "Und nein, Leute, für die, die es immer noch nicht verstanden haben, wir waren zu keinem Zeitpunkt beim Dreh einer Show zusammen."

Anzeige Anzeige

Instagram / missfeist Wilson Coenen und Dana Feist im März 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / wilson Wilson Coenen und Dana Feist im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige