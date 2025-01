Eric Stehfests Diagnose Schizophrenie belastet seine Ehe

Eric (35) und Edith Stehfest gewähren im RTL-Format "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" ehrliche Einblicke in ihre Beziehung. Aktuell wird ihre Partnerschaft auf eine harte Probe gestellt: Der GZSZ-Star erhielt die Diagnose paranoide Schizophrenie und kämpft mit Angstzuständen sowie Wahnvorstellungen. "Ich habe 35 Jahre meines Lebens bisher im Panikmodus gelebt: im Zustand zu überleben, statt zu leben", gibt er offen zu. Ärzte raten ihm zu Ruhe, doch der bevorstehende Umzug der Familie stellt ihn vor enorme Hindernisse.

Zusätzliche Belastung entstand, da Edith sich vier Wochen auf eine Pferderanch zurückzog, um Zeit für sich zu haben. Den Umzug ohne ihre Unterstützung zu organisieren, überlastete Eric, was zu Spannungen zwischen den beiden führte. "Manchmal überfordert mich das Alltägliche", gesteht er ehrlich. Auch die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit kämpft mit den Umständen: "Das ist weit über den Punkt hinaus, wo ich das noch tragen kann." Die Situation spitzt sich während der Dreharbeiten weiter zu und endet in einem Streit. Edith gibt zu, dass sie es nicht immer schafft, liebevoll auf Eric zuzugehen, während er mit seinen Selbstzweifeln kämpft.

Nun steht eine weitere Herausforderung an: Edith wird ins Dschungelcamp ziehen, während Eric allein die Verantwortung für den Alltag trägt. Die zweifache Mutter folgt damit in die Fußstapfen ihres Mannes, der bereits zweimal Teil der Show war. Doch diesmal reisen die zwei nicht gemeinsam nach Australien. "Ich finde es total wichtig, dass ich jetzt an dem Punkt, wo Eric mit seiner Heilung steht, sage: 'Ich vertraue, dass du die Kraft hast und alle Entscheidungen richtig treffen wirst'", verrät Edith gegenüber RTL. Für das Paar ist klar: Sie stehen vor einem Wendepunkt, der viel Kraft und Zusammenhalt fordert.

Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Februar 2024

RTL / Boris Breuer Edith Stehfest, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

