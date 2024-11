Keine Krise: Eric Stehfest hat Edith selbst "weggeschickt"

Vor wenigen Tagen sorgten Eric (35) und Edith Stehfest für Aufregung, weil die Sängerin aus der gemeinsamen Familienwohnung auszog. Prompt spekulierten Fans, ob im Hause Stehfest der Haussegen schief hängt. Der Ex-GZSZ-Star und seine Frau räumen nun mit den Gerüchten auf. "Ja, Edith ist vor ein paar Wochen ausgezogen. Oder besser gesagt: Ich habe sie weggeschickt, weil sie sich eben zu Hause nicht mehr wohlgefühlt hat", erklärt Eric in einem Interview mit RTL. Er habe aus der Not heraus gehandelt, um die Beziehung zu retten und nicht, weil die Ehe bereits kaputt war. Für Eric und Edith war das die beste Entscheidung, die sie hätten treffen können. "Ach du Schei*e, was habe ich für ein Glück. Ich habe einen Ehemann, der auf die Idee kommt, du vier Wochen, Pferderanch, Zeit für dich, heilen, wieder bei dir ankommen und dann in die neue Wohnung, dann sind wir wieder zusammen", erklärt Edith ihre Reaktion auf die Entscheidung ihres Mannes.

Grund für Eric und Ediths Entscheidung war das Krankheitsbild des einstigen Dschungelcamp-Kandidaten. Erst vor wenigen Tagen offenbarte der Familienvater, er leide an einer paranoiden Schizophrenie und befinde sich momentan in ärztlicher Behandlung in einer ambulanten Psychiatrie. Aber nicht nur dem Schauspieler gehe es momentan schlecht, auch Edith hat mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen. "Ich habe einen Bescheid von meinem Psychiater bekommen, dass bei mir meine posttraumatische Belastungsstörung und ein stilles Burn-out gerade vor vier Wochen absolut am Höhepunkt angekommen waren und es nicht mehr möglich war, sich nebeneinander zu entspannen", berichtet sie gegenüber dem Sender.

Gegenüber Bild erklärte Eric, dass er aktuell mit den zwei gemeinsamen Kindern alleine in der Familienwohnung lebt. Edith ist auf einen idyllischen Ponyhof gezogen – allerdings nur temporär. "Wir sind eine junge Familie, das Haus ist hellhörig. Die Nachbarn waren nicht sehr freundlich, es war schnell klar, dass das nicht passt. Edith hat es nicht mehr ausgehalten. Ich bin mit den Kindern geblieben", erklärte Eric gegenüber dem Newsportal. Zwischenzeitlich dachte "einer der drei Erics", wie er seine paranoide Schizophrenie beschrieb, dass sich selbst seine eigene Frau über ihn lustig mache. Seit rund neun Jahren sind die Musikerin und der TV-Star mittlerweile verheiratet und mussten schon einige Höhen und Tiefen in ihrer Ehe bewältigen.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest im Januar 2024

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

