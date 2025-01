Gibt es etwa eine 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops"?

Die beliebten "Rosenheim-Cops" des ZDF' sorgen wieder für Schlagzeilen. Während aktuell die 24. Staffel seit dem 2. Oktober immer dienstags um 19:25 Uhr ausgestrahlt wird, fragen sich Fans, ob es zukünftig eine 25. Staffel geben wird. Die Krimiserie, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut und regelmäßig Marktanteile von über 16 Prozent erzielt, steht nicht nur wegen ihres Erfolgs im Mittelpunkt der Spekulationen. Besonders spannend ist, dass einige bekannte Gesichter, darunter Igor Jeftić als Kommissar Sven Hansen, längere Drehpausen angekündigt haben.

Die Drehpause von Igor Jeftić, die durch seine Agentur auf Instagram bekannt gemacht wurde, soll einige Monate dauern. Auch Marisa Burger (51), die seit der ersten Staffel als Sekretärin Miriam Stockl zum festen Ensemble der Serie gehört, hat sich eine Auszeit gegönnt. Das hat für so manche Spekulation gesorgt, die Serie könne möglicherweise ein Ende finden. Diese Befürchtungen scheinen allerdings unbegründet: Weder das ZDF noch die Produktionsfirma Bavaria Film haben bisher ein Absetzen der Krimireihe angedeutet. Durch den routinierten Produktionsrhythmus der letzten Jahre lässt sich vermuten, dass eine neue Staffel auch im kommenden Herbst starten könnte – sofern die Planungen wie gewohnt verlaufen. Zwar hat der Sender bisher nichts offiziell bestätigt, doch gebe es laut "Behind The Screen" zahlreiche Hinweise darauf, dass eine Fortsetzung der Serie realistisch ist.

Die Erfolgsserie wird seit Jahren in der malerischen Landschaft Südbayerns rund um Rosenheim und München gedreht. Fun Fact: Das Polizeipräsidium der Serie ist im wahren Leben das Rosenheimer Rathaus. Nicht nur den Drehorten ist die Serie treu geblieben, auch zwei Darsteller sind seit ihrem Start vor über 20 Jahren mit an Bord: Max Müller (59) als Michi Mohr und Marisa Burger als Miriam Stockl. Ihre lustigen, charmanten Charaktere sind aus der Serie längst nicht mehr wegzudenken.

Anzeige Anzeige

ActionPress "Die Rosenheim Cops"-Cast auf dem Gelände von Bavaria Film

Anzeige Anzeige

© ZDF / Christian A. Rieger Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftic, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

Anzeige Anzeige

Anzeige