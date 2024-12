Nach 15 Jahren: Produzentenwechsel bei "Die Rosenheim-Cops"

Nach mehr als 20 Jahren bei der erfolgreichen ZDF-Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops" verabschiedet sich Alexander Ollig in den Ruhestand. Er war von 2003 bis 2008 ZDF-Redakteur der Serie, seit 2009 arbeitete er dann als Produzent bei Bavaria Fiction. Ab dem 1. Januar 2025 wird Marlies Moosauer die Nachfolge antreten und die Geschichte der beliebten Krimiserie weiterentwickeln. Die gebürtige Rosenheimerin, die bereits seit 2017 Teil des Teams ist, übernimmt damit die Verantwortung für die zukünftigen Abenteuer der charmanten Ermittler im Voralpenland.

"Wenn man wie ich in Rosenheim aufgewachsen ist, kommt man an den 'Rosenheim-Cops' einfach nicht vorbei", verrät Marlies bei "Bavaria Film". "Seit 2017 bin ich Teil dieses großartigen Teams und durfte an der Seite von Alexander in meiner Rolle immer weiter wachsen. Viele der Schauspielenden kenne ich bereits aus meiner Zeit am Volkstheater. Ich freue mich sehr darauf, als Produzentin neue Geschichten mit unserem wunderbaren Team vor und hinter der Kamera zu erzählen." Alexander selbst blickt voller Zufriedenheit auf seine langjährige Tätigkeit zurück: "Es war Liebe auf den ersten Blick, als die Serie 2003 in meine redaktionelle Verantwortung fiel. Gemeinsam mit dem Team haben wir die 'Rosenheim-Cops' zu einem wahren Dauerbrenner mit Kultcharakter gemacht."

Bevor Marlies zu den "Rosenheim-Cops" stieß, war sie als Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk tätig und betreute die beliebte Serie "Dahoam is Dahoam". Die "Rosenheim-Cops", die seit fast 25 Jahren ein verlässlicher Quotengarant im ZDF sind, werden nicht nur in Rosenheim, München und Umgebung, sondern auch in den Bavaria Studios gedreht. Die Serie gilt als Aushängeschild der Bavaria Fiction und trägt seit 2023 das "Green Motion"-Label, das für nachhaltige Produktion steht. Während die Vorbereitungen für die 25. Staffel bereits jetzt in vollem Gange sind, beginnen die eigentlichen Dreharbeiten im kommenden Frühjahr.

Getty Images Alexander Ollig, Produzent

ZDF/Christian A. Rieger Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast, 2024

