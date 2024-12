Diese Rolle wollte "Die Rosenheim Cops"-Star Max Müller

Max Müller begeistert seit über 20 Jahren als Michi Mohr in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" das Publikum. Der Österreicher spielt den sympathischen und tollpatschigen Polizisten, der sich immer wieder in die Ermittlungen einmischt und dabei hilft, die Fälle zu lösen. Ursprünglich hatte Max jedoch eine ganz andere Traumrolle: Er wollte einen der Kommissare spielen. In einem Interview mit der Südwest Presse erzählte er nun, wie er letztendlich zu seiner Rolle als Michi Mohr kam und warum er diese Entscheidung nie bereut hat.

Nach sieben erfolgreichen Jahren am Theater in Wien wurde Max zum Casting für die beliebte Krimiserie eingeladen. Obwohl er kaum Bairisch konnte, wollte er die Chance nutzen und sprach für die Rolle eines Kommissars vor. "Von 'Bairisch' hatte ich damals so gut wie keine Ahnung", gab er im Gespräch zu. Die erhoffte Rolle bekam er zwar nicht, aber zwei Wochen später erhielt er einen überraschenden Anruf: "Mit dem Kommissar sei es nichts geworden. Aber es 'gäbe einen depperten Polizisten'. Ob ich den spielen will? Ich habe sofort zugesagt." Max nahm das Angebot an und stieg in die Serie ein.

Seitdem verkörpert der Schauspieler mit viel Herzblut den Polizeibeamten Michi Mohr, der trotz seines Status als Laufbursche maßgeblich zur Aufklärung der Fälle beiträgt. "In so vielen Jahren verändert man sich. Und die Rolle verändert sich mit – das ist spannend!", betont er. Neben seiner Tätigkeit bei den "Rosenheim-Cops" schlüpft Max auch immer wieder in andere Rollen und zeigt seine schauspielerische Vielfalt. So spielte er etwa den Mörder im Krimi "Die Toten von Salzburg". Außerdem ist er ein herausragender Sänger und absolvierte eine Ausbildung zum Opernsänger. Wenn er nicht vor der Kamera steht, tritt er als Sänger auf und begeistert sein Publikum auch auf der Bühne.

ZDF/Christian A. Rieger Die "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller Max Müller und Kai Maertens

ZDF/Christian A. Rieger Der "Die Rosenheim-Cops"-Cast, 2024

