Jennifer Lopez' neuer Film "Unstoppable" floppt in den USA

Jennifer Lopez (55) steht wieder einmal im Rampenlicht – diesmal allerdings nicht in ihrer Rolle als Sängerin, sondern als Schauspielerin. Das Filmprojekt "Unstoppable", in dem sie eine Rolle besetzt, erzählt die wahre Geschichte von Anthony Robles, der ohne rechtes Bein geboren wurde und als College-Wrestler berühmt wurde. Bereits Ende letzten Jahres lief der Film in den USA an, erfuhr jedoch einen enttäuschenden Start an den Kinokassen. In Europa entschieden sich die Verantwortlichen gegen einen Kinostart – stattdessen ist das Drama nun auf Amazon Prime Video verfügbar.

Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten und erzählt vom unerschütterlichen Willen eines außergewöhnlichen jungen Mannes, gespielt von Jharrel Jerome (27), der für seine überzeugenden Darstellungen bereits viel Lob erhalten hat. Jennifer Lopez, bekannt für ihre kraftvollen Performances sowohl in der Musik als auch im Film, gibt auch in diesem Drama alles, um die Rolle der unterstützenden Mutter glaubwürdig zu verkörpern. Doch Kritiker bemängelten den Film: Die Geschichte sei zwar inspirierend, wirke jedoch klischeebeladen und wiederhole bekannte Erzählmuster über den amerikanischen Traum, was dem Werk nicht die gewünschte Tiefe verleihe.

J.Lo, die zuletzt vor allem durch ihr Liebesleben und ihre Scheidung von Ben Affleck (52) Schlagzeilen machte, steht seit Jahrzehnten im Rampenlicht. Neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere hat sie sich als Schauspielerin in einer Vielzahl von Genres bewiesen – von romantischen Komödien über Thriller bis zu Dramen. Privat zeigt sie sich als stolze Mutter von zwei Kindern und unterstreicht oft, wie wichtig ihr ihre Familie ist. In Interviews sprach sie in der Vergangenheit immer wieder davon, dass eigene Erfahrungen sie dazu inspirieren, starke mütterliche Rollen zu übernehmen – ein Aspekt, der auch ihren neuesten Film beeinflusst haben dürfte.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin

