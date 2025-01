Trailer zeigt J.Lo als Löwen-Mama in "Unstoppable"

Jennifer Lopez (55) und Jharrel Jerome (27) begeistern in ihrem neuen Film "Unstoppable", der auf der wahren Lebensgeschichte des Wrestlers Anthony Robles basiert. Jharrel, der in dem Sportdrama die Hauptrolle übernimmt, spielt den jungen Athleten, der mit nur einem Bein geboren wurde und es schaffte, 2011 NCAA-Champion zu werden. Jennifer verkörpert Anthonys Mutter Judy, die ihn auf seinem beschwerlichen Weg begleitet. In einem Trailer, der People vorliegt, ist zu sehen, wie sie ihn immer wieder ermutigt: "Ringen ist das, was du tust. Es ist das, was du bist", sagt sie. In einer anderen Szene heißt es von Jharrel alias Anthony: "Mir läuft die Zeit davon, um jemand zu sein." Der Film kann ab dem 16. Januar auf Prime Video gestreamt werden.

Das Drehbuch basiert auf der Autobiografie von Anthony und greift nicht nur die sportliche Leistung des Wrestlers auf, sondern erzählt auch die emotionale Geschichte einer Familie, die gemeinsam Rückschläge überwindet. Zu den Produzenten zählt neben Ben Affleck (52) als Mitgründer von "Artists Equity", der zusammen mit Matt Damon (54) das bewegende Projekt unterstützte, auch der echte Anthony Robles. Jharrel erhielt beim Dreh sogar Unterstützung von Anthony selbst, der als sein Wrestling-Double tätig war. Eine besondere Sneak-Preview erwartet die Zuschauer am 8. Januar: Nach 175 Filmvorführungen in den USA wird ein voraufgezeichnetes Q&A mit den Machern sowie der Besetzung gezeigt.

Privat zeigt sich Jennifer von dem Projekt zutiefst berührt. In Interviews sprach sie darüber, wie sehr die Geschichte der Robles-Familie sie bewegt habe und wie universell die Botschaft des Films sei. Jharrel, der bereits als jüngster Schauspieler einen Emmy in einer Hauptkategorie gewann, bekannte sich dazu, durch die Rolle neue sportliche Herausforderungen gemeistert zu haben. Anthony selbst, heute ein bekannter Motivationsredner, lobte die Integrität des Teams, das seine Lebensgeschichte auf die Leinwand gebracht hat: "Ich wusste, ich kann ihnen vertrauen."

Getty Images Jharrel Jerome und Anthony Robles bei der Präsentation von "Unstoppable" in Los Angeles

Getty Images Anthony Robles, Judy Robles, Jennifer Lopez, Jharrel Jerome und William Goldenberg

