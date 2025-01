Kürzer und dunkler: Anna Heiser freut sich über Umstyling

Anna Heiser (34) setzt in Zeiten ihrer Ehekrise auf Veränderung. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin hat sich an ihrer Frisur sattgesehen und kurzerhand etwas Neues probiert. Bei ihrem Friseur angekommen, lässt die Namibia-Auswanderin den Zufall entscheiden. Sie zieht blind mehrere Zettel, ohne zu wissen, was sich dahinter verbirgt. Am Ende wird es also kürzer, dunkler und wellig. Gesagt, getan. In ihrem neuesten Instagram-Video präsentiert Anna stolz das Ergebnis ihres Umstylings. "Nach vier Monaten endlich wieder beim Friseur! Dieses Mal hab ich Claudia komplett machen lassen – ohne Plan, einfach vertraut! Das Ergebnis? Ich liebe es!", schreibt sie zu dem Clip.

Annas Mut zur Veränderung scheint bei ihren Followern gut anzukommen. "Steht dir sehr, sehr gut", schmeichelt eine Followerin in der Kommentarspalte, während eine andere findet: "Sieht sehr schön und frisch aus." In dem Video ist auch zu sehen, wie Gerald (39) den neuen Look seiner Frau findet. "Sieht schön aus", lautet sein Fazit.

Ob Annas neue Frisur womöglich auch frischen Wind in ihre Ehe bringt? Das Paar steckt aktuell in einer Ehekrise, doch die Influencerin und ihr Mann versuchen, mit einer Paartherapie an ihren Problemen zu arbeiten. Trotzdem hat sich Anna eine Deadline gesetzt, wie sie via Instagram mitteilte: "Ständig schwanke ich zwischen Hoffnung – dass wir zueinanderfinden – und dem Gefühl, keine Kraft mehr für einen weiteren, für diesen Kampf zu haben. Deshalb habe ich für mich persönlich eine Grenze gesetzt: Bis Dezember 2025 werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um unsere Beziehung und unser Zuhause zu retten."

