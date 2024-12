"Tiefer Riss": Anna und Gerald Heiser haben eine Ehekrise

Das Leben in der Wildnis Namibias bedeutet für Anna (34) und Gerald Heiser (39) nicht nur Abenteuer, sondern offenbar auch große Herausforderungen – sowohl beruflich als auch privat. Die Existenzängste rund um ihre Farm lasten schwer auf dem Paar. Doch damit nicht genug: Auch ihre Ehe scheint auf wackeligen Beinen zu stehen. In einem bewegenden Instagram-Post gibt die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin Einblicke in die dunkleren Kapitel ihrer Beziehung: "Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss." Der immense Druck, den ihr gemeinsamer Traum verursacht, belastet die Liebe der beiden zunehmend.

Im weiteren Verlauf des Beitrags gibt Anna so offen wie nie zuvor Einblicke in ihre Gefühlswelt: "Die Liebe, die uns einst verbunden hat, wird von negativen Emotionen überschattet." Doch ans Aufgeben denkt die zweifache Mama nicht. Gemeinsam mit Gerald will sie für ihre Farm und ihre Ehe kämpfen. Dabei bleibt sie jedoch realistisch: "Nur wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat." Trotz ihres Kampfgeistes schwingt bei ihren Worten eine gewisse Unsicherheit mit: "Am Ende gibt es nur zwei Wege: Entweder wir überwinden diese Krise gemeinsam und gehen gestärkt daraus hervor – oder unsere Wege trennen sich."

Noch vor wenigen Wochen ließ Anna auf Instagram keinen Zweifel daran, wie viel ihr Ehemann Gerald ihr bedeutet. In einem emotionalen Video, das sie unter dem Titel "Das hält eh nicht lange" veröffentlichte, zeigt sie die schönsten Momente ihrer siebenjährigen Beziehung – vom ersten Kennenlernen in der Landwirte-Liebesshow über die romantische Hochzeit und die Auswanderung nach Namibia bis hin zur Geburt ihrer beiden Kinder. Mit einer klaren Botschaft wendete sich Anna an ihre Kritiker: "Tja, an alle, die geglaubt haben, wir würden nicht zusammengehören… Pech gehabt!"

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Mann Gerald und ihrem Sohn Leon

Anzeige Anzeige