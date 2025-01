Lady Gagas Besuch bei Burger King wird zu einem viralen Hit

Fans von Lady Gaga (38) staunten nicht schlecht, als die Sängerin zusammen mit ihrem Verlobten Michael Polansky in einem Burger King in King City, Kalifornien, gesichtet wurde. Eine Überwachungskamera hielt den überraschenden Moment fest, der auf X und Co. als Video schnell viral ging. Lady Gaga, bekleidet mit einer schwarzen Oversized-Jacke, schien sich im Restaurant zunächst orientierungslos umzusehen. Währenddessen war ihr Partner offenbar auf der Toilette. Gerade als das Paar das Lokal verließ, passierte eine junge Frau die Tür, die beim Blick auf die Sängerin sichtlich beeindruckt innezuhalten schien. War das wirklich die "Shallow"-Interpretin? Für sie offenbar ein Moment, den man nicht so schnell vergisst.

Besonders die ungekünstelte, alltägliche Situation der Musikerin sorgte für Begeisterung unter ihren Anhängern. Die Videoaufnahme zeigt Lady Gaga, wie sie scheinbar entspannt an einem Softdrink nippt und die Bildschirme des Bestellkiosks begutachtet. Ihre Fans scherzten online, sie sei von den günstigen Menü-Deals fasziniert gewesen. Einige machten sich über die ungewöhnliche Szene lustig und editierten das Video zu einem fiktiven Albumcover namens "Burger Queen". Andere überlegten, wie es wohl sein müsse, bei einem gewöhnlichen Fast-Food-Stopp derart prominente Gesellschaft zu haben. Ein Nutzer schrieb humorvoll: "Stell dir vor, du arbeitest bei Burger King und dann läuft Lady Gaga einfach herein."

Privat scheint Lady Gaga allem Anschein nach auf Bodenständigkeit zu setzen. Die Sängerin verriet, wie Michael seinen Heiratsantrag plante: schlicht, ohne große Inszenierung und mit dem Verlobungsring im Rucksack. Die Hochzeitszeremonie der beiden wird laut ihr ebenfalls ganz entspannt ablaufen. "Wir haben darüber gesprochen, zum Standesamt zu gehen, nur wir beide, und danach chinesisches Essen zu bestellen", plauderte Lady Gaga in der "Jimmy Kimmel Live"-Show aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

Anzeige Anzeige