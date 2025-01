Mit Schlafexperten: Jan Josef Liefers startet neuen Podcast

Jan Josef Liefers (60) wagt sich an ein neues Projekt – dieses Mal abseits von Bühne und Fernsehkamera. Der Schauspieler ist ab dem 31. Januar in einem neuen Podcast namens "Somnoversum – Besser schlafen mit Liefers und Fietze" zu hören, den der WDR produziert. Gemeinsam mit dem Schlafexperten Prof. Dr. Ingo Fietze von der Berliner Charité beschäftigt sich Liefers darin wöchentlich mit dem Thema Schlaf. Neben wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen in den insgesamt zwölf geplanten Folgen auch persönliche Anekdoten des Schauspielers und des Professors eine Rolle spielen. Die Hörerinnen und Hörer können überdies eigene Fragen einreichen, die von den beiden Hosts beantwortet werden.

Im Vorfeld des Podcast-Starts verriet Jan Josef, dass ihn das Thema Schlaf schon immer fasziniert habe. "Die Nacht, der Schlaf, die Träume waren für mich schon als Kind rätselhaft, fantastisch und voller Magie", sagte er laut den Berichten von DWDL. Dies sei einer der Gründe, warum er sich auf den Podcast mit Prof. Fietze freue. Ziel der beiden sei es, zu vermitteln, wie wichtig erholsamer Schlaf für die moderne Gesellschaft ist, die sich zunehmend mit Schlafmangel konfrontiert sieht. Wissenschaftler Fietze bringt dazu jahrelange Expertise aus dem Schlaflabor mit.

Jan Josef ist dem TV-Publikum vor allem durch seine langjährige Rolle als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne im Tatort bekannt. Auch in Kinofilmen wie "Honig im Kopf", "Vier gegen die Bank" oder "Alter weißer Mann" stellte er sein Können unter Beweis. Der 60-Jährige ist zudem als Musiker, Regisseur und Produzent tätig. Mit seiner Frau, der Schauspielerin Anna Loos (54), und den gemeinsamen Kindern lebt er in Berlin.

Getty Images Jan Josef Liefers, Schauspieler und Musiker

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos im Dezember 2021

