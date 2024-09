Das lernte Anna Loos in 20 Ehejahren mit Jan Josef Liefers

Anna Loos (53) und Jan Josef Liefers (60) gelten als absolutes Traumpaar. Die beiden Schauspieler und Musiker erreichten in diesem Jahr einen echten Meilenstein: Sie feierten ihren 20. Hochzeitstag und somit auch ihre Porzellanhochzeit! Dass hinter ihrer langjährigen und glücklichen Ehe auch harte Arbeit steckt, macht Anna nun bei "Knapp Daneben – Musik & Talk mit Heiner Knapp" deutlich. "Zwei Leute treffen aufeinander und verbringen ihre Leben miteinander. Wenn man das wirklich intensiv macht, dann ist das natürlich nicht ohne Hürden", gesteht sie offen.

Diese Hürden nimmt die "Düstersee"-Schauspielerin aber offenbar gern in Kauf. "Am Ende bedeutet es, dass man als Mensch an sich selbst arbeiten muss. Es macht keinen Sinn, an dem anderen rumzuschrauben, das bringt nichts. Ich muss halt an mir arbeiten", spricht die 53-Jährige aus langjähriger Erfahrung. Doch das könne auch etwas Tolles sein, meint die gebürtige Brandenburgerin. Außerdem findet sie, der Begriff "Porzellanhochzeit" würde perfekt zu ihrem 20. Jubiläum passen. Sie betont: "Wir sind sehr gutes Porzellan."

Anna und Jans glückliche gemeinsame Zeit begann bereits im Jahr 2000. Dort lernte sich das Schauspieler-Duo während Dreharbeiten kennen und offenbar auch schnell lieben. Denn nur zwei Jahre später kam ihre erste Tochter Lilly auf die Welt. Im Jahr 2004 wartete das nächste Highlight auf das Paar, denn in diesem Jahr gaben sie sich das Jawort. Ihre zweite gemeinsame Tochter erblickte vier Jahre später das Licht der Welt und machte das Patchwork-Familienglück perfekt. Gemeinsam mit Jans Sohn Leonard und seiner Tochter Polina aus einer vorherigen Beziehung leben die vier zusammen in Berlin.

Getty Images Anna Loos und Jan Josef Liefers, 2014

Getty Images Jan Josef Liefers, Anna Loos und ihre Kinder Lilly und Lola im März 2015

