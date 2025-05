Deutscher Fernsehpreis: Jan Josef Liefers und Anna strahlen

Beim Deutschen Filmpreis in Berlin sorgten Jan Josef Liefers (60) und Anna Loos (54) jetzt für einen der glamourösesten Auftritte des Abends. Arm in Arm flanierten die beiden Schauspieler über den roten Teppich und strahlten förmlich um die Wette. Jan Josef Liefers zeigte sich im eleganten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und passender Fliege, während Anna Loos in einem auffälligen weißen Jumpsuit mit Federapplikationen alle Blicke auf sich zog. Gemeinsam posierten sie lachend und eng umschlungen für die Fotografen. Auch auf Instagram ließen sie ihre Fans an diesem besonderen Abend teilhaben. Zu einem Schnappschuss der beiden schrieben sie: "Mrs. & Mr. Unternehmungslustig sind bereit für den DFP! Nein, kein Paketdienst, sondern der alljährliche Deutsche Filmpreis."

Der 75. Deutsche Filmpreis war ein Treffpunkt vieler Stars der deutschen Unterhaltungsbranche. Der rote Teppich bot jedoch nicht nur für Jan Josef und Anna Anlass zum Strahlen. Auch das Moderatorenpaar Klaas Heufer-Umlauf (41) und Doris Golpashin (44) zeigte sich bestens gelaunt in perfekt aufeinander abgestimmten Outfits. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Filmkunst. Der Gewinner des Abends: "September 5", der sich dem Olympia-Attentat 1972 widmet, feierte große Erfolge und heimste gleich neun Preise ein – es war spürbar feierliche Stimmung in der Hauptstadt.

Jan Josef und Anna sind seit rund 25 Jahren ein Paar und über zwei Jahrzehnte verheiratet – im Showgeschäft keine Selbstverständlichkeit. Gemeinsam stellten sie bereits mehrfach unter Beweis, dass sie sowohl privat als auch beruflich ein eingespieltes Team sind. Anna, unter anderem bekannt aus der Krimireihe "Helen Dorn", und Jan Josef, der als Tatort-Ermittler deutschlandweit Kultstatus genießt, zeigen sich immer wieder offen und humorvoll in der Öffentlichkeit. Ihre gegenseitige Unterstützung und ihr lockerer Umgang miteinander sorgen immer wieder für Sympathiepunkte bei Fans.

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos beim Deutschen Filmpreis in Berlin 2025

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos, 2024

