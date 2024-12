Das ist das Ehegeheimnis von Anna Loos und Jan Josef Liefers

Seit 20 Jahren sind Anna Loos (54) und Jan Josef Liefers (60) glücklich verheiratet – jetzt enthüllt Anna in der MDR-Talkshow "Riverboat" ein überraschendes Ehegeheimnis. In der Sendung spricht die Schauspielerin offen über ihren Alltag mit Jan und verrät dabei, dass getrennte Waschbecken der Schlüssel zu ihrem Eheglück sind. "Wir haben ein Bad, aber tatsächlich zwei Waschbecken", erklärt Anna und gibt damit einen ungewöhnlichen Einblick in ihre Beziehungsdynamik.

Die Sängerin gesteht in der Sendung, dass sie einen Ordnungstick habe und ein bisschen pingelig sei. "Das würde meine ganze Familie unterschreiben", scherzt sie. Sie könne es nicht ausstehen, wenn Barthaare im Waschbecken liegen oder angetrocknete Zahnpasta zurückbleibt. Um Konflikte zu vermeiden, habe das Paar beschlossen, separate Waschbecken zu nutzen. "Ich will mich frei davon machen, dem anderen zu sagen, wie er etwas handhaben soll. Ich will Jan nicht verändern", betont sie. Stattdessen sieht sie getrennte Waschbecken als optimale Lösung für ihren gemeinsamen Alltag. Getrennte Betten sind für sie allerdings keine Option: "Das ist nicht so mein Ding."

Neben praktischen Lösungen im Alltag ist für das Promi-Paar vor allem die Kommunikation entscheidend für ihre Beziehung. Wie die Musikerin 2023 in einem Interview mit Bunte verriet, setzen sie auf viele Gespräche und gemeinsame Zeit. Nach einer Ayurveda-Kur auf Sri Lanka erzählte sie: "Wir haben es genossen, so viel gemeinsame Zeit fernab von allen Verpflichtungen zu haben." Die Kur hätten sie allerdings nicht gebraucht, um über ihre Beziehung zu reden, denn das würden sie ohnehin regelmäßig tun. Ihrer Meinung nach sollten sich langjährige Partner "ab und zu in eine Korrekturschleife schicken", um die Beziehung lebendig zu halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Loos und Jan Josef Liefers, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Jan Josef Liefers und Anna Loos im Dezember 2021

Anzeige Anzeige