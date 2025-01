Nach Verlobung: Zendaya und Tom Holland planen ihre Zukunft

Tom Holland (28) und Zendaya Coleman (28) haben sich verlobt! Bereits bei den Golden Globes Anfang Januar zeigte die Schauspielerin ganz beiläufig einen beeindruckenden Diamantring, der die Gerüchte befeuerte, bis ein Insider die Nachricht schließlich gegenüber Us Weekly bestätigte. Demnach stellte Tom die Frage aller Fragen bewusst ohne Aufsehen zu erregen: Während der Feiertage machte er Zendaya seinen Antrag, nachdem er zuvor noch das Einverständnis ihres Vaters eingeholt hatte. Wie derselbe Insider berichtete, sei Tom sich "sicher gewesen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist", und auch Zendaya sei "überglücklich" und "aufgeregt" über diesen Schritt.

Für die beiden Schauspieler, die seit Jahren ein Paar sind, ist ein weiteres Thema längst Teil ihrer Gespräche: Kinder. Insider verrieten, dass Tom und Zendaya beide der gleichen Meinung seien, was die Gründung einer Familie angeht. "Tom will relativ jung Kinder haben", erklärte die Quelle weiter gegenüber Us Weekly und deutete an, dass ihm auch die traditionelle Seite daran wichtig ist. Tom selbst äußerte sich kürzlich in einem Interview mit Men’s Health dazu und erklärte, dass er, sobald er Vater wird, eine Pause von der Schauspielerei nehmen will: "Wenn ich Kinder habe, werdet ihr mich nicht mehr in Filmen sehen. Golf und Papa. Dann bin ich weg."

Tom, der selbst aus einer großen Familie mit drei jüngeren Brüdern stammt, legt großen Wert darauf, alles gut geplant anzugehen – ein Charakterzug, der offenbar auch Zendaya beeindruckt. Zendaya hingegen ist Einzelkind, hat jedoch fünf ältere Halbgeschwister, mit denen sie ein enges Verhältnis pflegt. Die beiden Schauspieler verbindet nicht nur ihre beeindruckende Karriere, sondern auch ihre Freundschaft, die 2017 am Set von "Spiderman: Homecoming" begann. Fans und Familie scheinen über das Glück der beiden genauso erfreut zu sein wie sie selbst: "Sie sind ein perfektes Paar, und ihre Beziehung ist unerschütterlich", schwärmte ein Nahestehender.

Anzeige Anzeige

Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman im Dezember 2024

Anzeige Anzeige