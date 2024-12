Xander Stephingers Freundin verbringt Weihnachten in Klinik

Eigentlich ist Weihnachten für viele Menschen das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit und der Familie. Für die schwangere Freundin von Make Love, Fake Love-Kandidat Xander Stephinger sieht das dieses Jahr allerdings anders aus. Auf Instagram meldet sich Lilly mit unschönen Nachrichten zu Wort: "Seit mehr als zwei Wochen nehme ich schon nicht mehr am Leben teil. Ich gehe vom Bett ins Bad und wieder ins Bett. Zwischendurch teile ich mir die Tage mit Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten. Deswegen macht es mir auch nichts aus, meinen Tag morgen an Weihnachten wieder im Krankenhaus zu verbringen."

Mit ihrem Social-Media-Post möchte Lilly ein bisschen mehr Realität in die Welt der Influencer bringen. Sie verbinde Weihnachten mit viel Druck und erzwungenem Perfektionismus. "Auf den Plattformen ist es ein reinstes Battle – wer den schönsten Tannenbaum hat, die schönsten Kleider trägt, das perfekte Essen präsentiert", führt sie weiter aus. Dennoch sei es okay, dass nicht immer alles so perfekt ist, wie es scheint, betont sie. In die Zukunft blickt sie trotz aktueller Strapazen mit Zuversicht: "Nächstes Jahr, wenn Mini da ist, sieht meine Welt auch ganz anders aus, aber ich habe mir aus den Tagen schon lange nichts mehr gemacht."

Bereits vor wenigen Tagen berichtete Lilly, dass sie in den Entzügen ihrer Schwangerschaft mit üblen Krankheiten zu kämpfen hat. "Derzeit kämpft mein Körper gegen Corona und beidseitigen Nierenstau", hieß es in ihrer Instagram-Story. Ihr Fels in der Brandung ist in dieser schwierigen Zeit wohl kein Geringerer als Xander. Der Ex-Flirt von Antonia Hemmer (24) machte seine Beziehung mit Lilly erst im Mai dieses Jahres offiziell. Wenige Wochen später verkündete das Paar dann seine Schwangerschaft. Schon im Februar soll das Baby das Licht der Welt erblicken.

Instagram / mrs.lilly___ Xander Stephingers Freundin Lilly im Dezember 2024

Instagram / mrs.lilly___ Xander und Lilly, Juni 2024

