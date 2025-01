TV-Star Hans Sigl startet mit digitalem Detox ins neue Jahr

Mit dem Jahreswechsel kommen auch die guten Vorsätze – und Hans Sigl (55) hat für 2025 eine klare Ansage: weniger Bildschirmzeit, mehr Offline-Momente. Der Der Bergdoktor-Star kündigte auf Instagram an, dass er die ersten zwei Monate des Jahres digital entschlacken wolle. "Alles gesagt. Alles getan. Digital Detox Januar und Februar sind da. Lasset es euch gut gehen", schrieb er kurz und knackig in seinem Post. Zwei Monate ohne Scrollen, Liken und Posten – ein Schritt, der in der heutigen Zeit fast gewagt erscheint. Ob Hans die digitale Pause für neue Abenteuer oder einfach nur mehr Ruhe nutzen möchte, bleibt wohl abzuwarten.

Parallel zu seinem persönlichen Neustart sorgt Hans auch beruflich für Gesprächsstoff. Die Dreharbeiten zur mittlerweile 18. Staffel von "Der Bergdoktor" führten den Schauspieler im vergangenen Jahr erneut in die malerischen Berge Tirols. Im Interview mit AZ gab er Einblicke in die kommenden Episoden und versprach: "Es wird eine sehr spezielle Staffel. Sowohl medizinische als auch familiäre Geschichten stehen im Mittelpunkt." Langjährige Fans dürfen sich zudem auf bekannte Gaststars freuen, deren Engagement Hans besonders lobte: "Alle Kollegen sind großartig, und jede Geschichte findet ihren passenden Darsteller." Genauere Details hielt er zwar noch unter Verschluss, doch die Vorfreude auf die neuen Folgen dürfte bei den Zuschauern schon jetzt groß sein.

Auch privat hat Hans schon lange sein Glück gefunden. Während er als Dr. Martin Gruber (54) das Publikum begeistert, sorgt Ehefrau Susanne abseits des Rampenlichts für Harmonie. Die Fotografin hält sich lieber im Hintergrund, doch in einem seltenen Interview mit Bunte gewährte sie Einblicke in ihre Partnerschaft. "Wir ergänzen uns sehr gut", verriet sie. Hans sei voller Kreativität und Energie, während sie den ruhigen Gegenpol bilde: "Wir sind wie Feuer und Wasser – und das passt ganz gut zusammen." Nach stressigen Drehtagen finde das Paar Entspannung bei gemeinsamen Essen, gemütlichen Fernsehabenden und offenen Gesprächen.

ZDF / Erika Hauri Hans Sigl alias "Der Bergdoktor"

Getty Images Susanne und Hans Sigl, November 2023

