Liebesbeweis: Tom Holland benennt Bier nach Zendayas Hund

Tom Holland (28) hat kürzlich ein neues Video auf seinem Instagram-Profil geteilt, das Fans einen ganz besonderen Einblick in sein Leben gibt. Zusammen mit seinem Bruder Harry Holland spielte der Spiderman-Star ein Quiz-Spiel, um die Geschmacksrichtungen seiner alkoholfreien Biermarke "Bero" mit den Persönlichkeiten ihrer beiden anderen Brüder, Sam und Paddy Holland, zu verbinden. Besonders ins Auge stach dabei das "Noon Wheat"-Bier. Als Tom erklärte, dass das Getränk nach seinem geliebten Hund Noon benannt wurde, fügte Harry begeistert hinzu: "Was für ein Held!" Die süße Hommage bleibt dabei nicht unbemerkt – insbesondere da sich das Paar erst kürzlich verlobt hat.

Die Wahl des Hundenamens als Inspiration für die Biermarke trägt gleichermaßen eine romantische Note, denn Noon ist nicht nur Toms treuer Gefährte, sondern auch der von Zendaya Coleman (28), die sogar zugab, von dem Miniature-Schnauzer "besessen" zu sein. In einem Interview mit der Vanity Fair nannte die Schauspielerin Noon ihren "Forever Puppy" und gab süße Einblicke in das Leben mit ihm. Sie verriet außerdem lachend, dass der Hund Tom scheinbar mehr liebt als sie selbst. Dieser wiederum schwärmte über Noons Charakter, den er als "voller Persönlichkeit" beschrieb, und betont damit auch Zendayas Bedeutung in seinem Leben.

Das Schauspieler-Paar scheint auf einer Wellenlänge zu sein – nicht nur in Sachen Hunde, sondern auch in ihrer Beziehung. Nachdem Zendaya Anfang Januar einen großen Diamantring am linken Ringfinger trug, bestätigten Insider, dass das Paar seit den Feiertagen verlobt ist. Bereits im vergangenen November ließen sie sich zum Zeichen ihrer Liebe passende Tattoos stechen: ein "t" bei Zendaya und ein "z" bei Tom. Trotz all dieser romantischen Schritte sind die beiden nicht in Eile, ihre Hochzeit zu planen. "Sie genießen einfach den Moment", verriet ein Insider. Tom, der schon immer überzeugt war, dass Zendaya "die Eine" ist, könnte darüber allerdings nicht glücklicher sein.

Instagram / nooncolemann Zendayas Hund Noon posiert auf Instagram mit der Biermarke "Bero" von Tom Holland

Collage: Getty Images, Getty Images Zendaya Coleman, Hollywoodstar

