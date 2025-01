Tochter rettete Joan Rivers' (†) Emmy aus brennendem Haus

Melissa Rivers (56), die Tochter der verstorbenen Comedy-Legende Joan Rivers (✝81), hat die verheerenden Brände in ihrem Wohnort Los Angeles nur knapp überstanden und dabei viele Erinnerungsstücke verloren. In einem emotionalen Gespräch mit The Hollywood Reporter berichtete die Moderatorin jetzt, welche Dinge sie in letzter Minute mitnehmen konnte, bevor die Flammen ihr Zuhause zerstörten. So sei es ihr gelungen, mehrere Familienfotos mit ihrer vor zehn Jahren verstorbenen Mutter sowie ein ganz besonderes Andenken zu retten: Joans einzigen Emmy. "Meine Mutter war so stolz darauf, diesen Emmy 1990 für 'The Joan Rivers Show' gewonnen zu haben", erklärte Melissa.

Neben der goldenen Trophäe rettete Melissa auch eine Zeichnung, die ihre Mutter einst von ihr und ihrem Sohn am Strand angefertigt hatte, sowie einige bedeutungsvolle Schmuckstücke, darunter die Uhren ihrer Eltern. Doch viele andere wertvolle Gegenstände, wie ein Großteil der Kunstwerke aus der Familiensammlung, fielen den Flammen zum Opfer. Melissa berichtete auch, dass ein Bankschließfach, in dem einige besondere Dinge sicher aufbewahrt wurden, durch das Feuer stark betroffen sei. Ob der Inhalt unversehrt geblieben ist, wisse sie bisher nicht. Glücklicherweise konnte ein Teil von Joans Archiv, darunter ihre berühmten Witzkarten, bereits vor einiger Zeit an ein Museum übergeben werden, wo diese nun sicher gelagert sind.

Joan, die 2014 während einer Stimmbandoperation durch einen Atemstillstand verstarb, gewann den Emmy kurz nach einer schweren Lebenskrise. Nach dem Tod ihres Mannes Edgar Rosenberg 1987 hatte sie es geschafft, sich zurückzukämpfen und wurde schließlich zu einer Ikone der Unterhaltungsbranche. Melissa, die selbst im Fernsehen Karriere machte, stand ihrer Mutter bis zu deren Tod sehr nah. In Interviews sprach sie oft über die Bedeutung der Familiengeschichte und die emotionale Verbindung zu ihrer Mutter. Nach der Tragödie des Feuers versuche Melissa nun, andere Opfer zu unterstützen, was ihr dabei helfe, die eigene Trauer zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa Rivers im Februar 2019

Anzeige Anzeige

Larry Busacca / Getty Images for Tribeca Film Festival Joan Rivers auf dem Tribeca Film Festival, 2010

Anzeige Anzeige