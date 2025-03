Verschneite Hochzeit: Melissa Rivers hat erneut geheiratet

Melissa Rivers (57), die Tochter der verstorbenen Komikerin Joan Rivers (✝81) hat ihrem Partner Steve Mitchel das Jawort gegeben. Die beiden schlossen am 15. März den Bund fürs Leben während einer intimen Zeremonie vor einer verschneiten Kulisse im Four Seasons Resort in Jackson Hole, Wyoming. Mit rund 150 Gästen feierte das Paar diesen besonderen Tag. Geplant war die Feier ursprünglich ganz anders, doch nach dem Verlust ihres Hauses während der verheerenden Palisades-Brände im Januar stand die Hochzeit wegen der überwältigenden Ereignisse auf der Kippe. "Wir wollten absagen", erklärte Melissa gegenüber People. Doch ihre Freunde überzeugten sie, dass dieser Moment des Zusammenseins gerade jetzt wichtig sei. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen das frisch vermählte Paar bei der romantischen Zeremonie.

Die Feier stand ganz im Zeichen der Verbundenheit. Die langjährige Familienassistentin Sabrina Lott Miller führte die Trauung, während Melissas Sohn Cooper aus ihrer ersten Ehe einen rührenden und humorvollen Toast aussprach, in dem er Steve in der Familie willkommen hieß. Besonderer Tribut galt auch Melissas Mutter: Jeder Gast erhielt einen Ansteck-Pin in Form einer goldenen Biene, ein Symbol, das Joan als Lebensmotto inspiriert hatte. Das Paar sorgte zudem für Schmunzeln, als es zu "Burning Down the House" von den Talking Heads tanzte – eine augenzwinkernde Anspielung auf ihren Hausverlust.

Bei dem verheerenden Brand verloren Melissa und Steve nicht nur ihr Haus, sondern auch viele bedeutsame Erinnerungsstücke. In einem Interview mit Hollywood Reporter sprach die Moderatorin über die Dinge, die sie vor den Flammen retten konnte: darunter auch ein ganz besonderes Andenken an ihre verstorbene Mutter – ihren einzigen Emmy. "Meine Mutter war so stolz darauf, diesen Emmy 1990 für 'The Joan Rivers Show' gewonnen zu haben", erklärte Melissa.

Getty Images Steve Mitchell und Melissa Rivers, 2024

Getty Images Joan Rivers und Melissa Rivers, 2005

