Dieser Film von Johnny Depp traumatisierte Tochter Lily-Rose

Lily-Rose Depp (25) feiert mit "Nosferatu" gerade einen Riesenerfolg. Die Vorliebe für gruselige Filme begann bei der Tochter von Johnny Depp (61) schon früh – allerdings hatte sie auch ihre Folgen. Mit drei Jahren schaute die Schauspielerin die Horrorkomödie "Edward mit den Scherenhänden", in der ihr Papa die Hauptrolle spielte. Im Interview mit Harper's Bazaar erinnert sich der Nachwuchsstar nun: "Das war traumatisch für mich. Nicht, weil ich den Film für unheimlich hielt, sondern weil alle so gemein zu ihm waren und ich mich sehr aufgeregt habe." Dass sich die Stadtbewohner in dem Streifen gegen den Protagonisten wenden, gefiel ihr gar nicht. "Ich weiß noch, dass mich das verängstigt hat. [...] Es ist eine schwierige Kindheitserinnerung", berichtet die Promi-Tochter.

In "Nosferatu" spielt Lily-Rose eine junge Frau, die von dem Vampir (Bill Skarsgård, 34) heimgesucht wird. Ihrer Meinung nach könnte ihr Interesse an der Geschichte auch mit dem Film ihres Vaters zu tun haben. "Edward ist der Gute und Nosferatu ist irgendwie der Böse, aber ein Teil von mir empfindet ein wenig Mitgefühl für Nosferatu. Bin ich komisch, weil ich so empfinde?", fragt sie sich im Gespräch mit dem Magazin.

Manche Kritiker behaupten, dass die 25-Jährige nur dank ihres berühmten Vaters im Showbusiness Fuß fassen konnte. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute seit meiner Kindheit darauf warten, mich scheitern zu sehen", offenbarte Lily-Rose im November gegenüber Vanity Fair. Gerade diesen Leuten möchte der Filmstar mit seiner Arbeit das Gegenteil beweisen: "Nicht, dass ich mich rächen möchte, aber es entfacht mein inneres Feuer."

Getty Images Willem Dafoe, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Robert Eggers, Lily-Rose Depp und Bill Skarsgård

Getty Images Lily-Rose Depp, Schauspielerin

